في العام الجديد.. السنترلينك "يبْتَز" الأستراليين

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تفاقمت أزمة السنترلينك على نحو خطير, حيث كشف العديد من الأستراليين استياءهم الشديد من مطالباتهم بإرجاع عشرات الآلاف من الدولارات.

أستراليون غاضبون، كان العديد منهم يحصل لفترة وجيزة على بدل البطالة منذ سنوات، يطالبون الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذهم، لكن الحكومة بدورها تنكر وجود أي مشكلة.

مايكل غريفين، مخرج بمدينة بريزبن، وصف ما يحدث بالابتراز.

غريفين، 34 عاما، استقبل خطابا حكوميا قبل الكريماس حيث أخبروه بوجود تباين بشأن الدخل الذي ذكره عام 2013 عندما ظل عاطلا لمدة 3 شهور، وبين الدخل الذي حدده مكتب الضرائب الأسترالي.

وبعدها أكد غريفين عبر الإنترنت أن دخله في ذلك الوقت كان يناهز 26 ألف دولار سنويا، رغم أنه كان لديه اختيار الإجابة بنعم أو لا.

وتلقى بعدها غريفين صدمة كبيرة بعد أن أخبروه أن عليه إعادة 3000 دولار إلى السنترلينك.

وقال غريفين: "لقد شعرت بصدمة، دخلي السنوي ما زال صغيرا، ولا أمتلك 3000 دولار في الوقت الحالي، ثمة خطأ في حالتي".

مايكل غريفيث

وفي منتصف ديسمبر الماضي، كشفت تقارير أن السنترلينك أرسل 20 ألف خطابا كل أسبوع إلى أشخاص مطالبا إياهم بدفع أموال مستحقة عليهم.

يوميا، تتكشفت العديد من القصص المرعبة، إذ أن بعض الرسائل ذهبت إلى فئات شديدة الضعف مثل أمهات يتولين بمفردهن شؤون عائلاتهن، وأصحاب العجز, وأشخاص من ذوي المعاشات.

من جانبها، قالت ليندا بيرني عضوة البرلمان إنه لا يوجد أحد في الحكومة يمتلك إجابات لتهدئة قلق هؤلاء الأستراليين الغاضبين.

ليندا بيرني عضوة البرلمان

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا