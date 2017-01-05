أستراليا.. مستقبل غامض لمدرسة الملك فهد بعد قطع التمويل الفيدرالي

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تواجه مدرسة الملك فهد الإسلامية بسيدني مستقبلا غامضا بعد قرار محكمة استئناف أسترالية قطع التمويل الفيدرالي الذي اعتادت الحصول عليه.

القرار جاء على خلفية مخاوف استخدام المدرسة التمويل المذكور للتربح.

يذكر أن المدرسة المذكورة لديها فروع في في غريناكر وهوكستون بارك وبيمونت هيلز وتضم حوالي 2400 طالب بات مستقبلهم مجهولا في العام الدراسي الجديد.

من جانبه, قال برنارد ماكابي نائب محكمة الاستئناف الإدارية الذي أصدر القرار المذكور: "إنه قرار يربط بنتائج صعبة على مدرسة الملك فهد والطلاب والمجتمع لكن المسؤولية تتحملها الإدارة السابقة للمدرسة".

وكانت مراجعة أجريت في 2015 قد كشفت ترتيبات مالية غير ملائمة بين إدارة المدرسة واتحاد المجالس الإسلامية الذي لعب دورا في تأسيس المدرسة عام 1989.

واحتلت المدرسة المركز 76 على مستوى ولاية نيو ساوث ويلز عام 2016 استنادا على أداء الطلاب.

بيد أن المحكمة المذكورة لم تنكر جودة التعليم بالمدرسة والدعم الذي تحظى به من المجتمع لكن القرار لم يكن يتعلق بجودة التعليم لكنه يخضع للحسابات المالية.

وبالرغم من التحسن الملحوظ في أسلوب قيادة المدرسة منذ العام الماضي، لكن ما زالت أعباء الترتيبات مع الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية مستمرة.

وكانت المدرسة قد عينت مجلس إدارة جديد لها العام الماضي وتوترت علاقاتها مع اتحاد المجالس الإسلامية.

وضم مجلس الإدارة الجديد أسماء لامعة مثل جوف درومان ومريم سيلفا ومارتين بودينز

لكن ذلك لم يكن كافيا لإثناء المحكمة عن اتخاذ القرار.

قيصر طراد رئيس اتحاد المجالس الإسلامية علق قائلا: "إلغاء تمويل مدرسة الملك فهد خبر فاجع، قلوبنا مع كافة الطلاب والعائلات، وأطمئن الجميع أن الاتحاد سيستمرفي بذل كل ما هو صحيح من أجل المدرسة".

واستطرد: "أزعجني ما قرأته من الرئيسة التنفيذية المؤقتة للمدرسة مريم سيلفا حيث ألقت اللوم على الاتحاد رغم أن ذلك لا يمت للعدل بأي صلة".

وبين عامي 2012 و2015، استقبلت المدرسة أكثر من 76 مليون دولار مساعدات مالية فيدرالية.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا