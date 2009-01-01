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بولين هانسون: اختبار المواطنة في أستراليا "نكتة" وأؤيد اقتراحات وزير الهجرة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وصفت السياسية المثيرة للجدل بولين هانسون اختبار المواطنة الحالي الذي يخضع له المهاجرون في أستراليا بالنكتة وأيدت مطالبات وزير الهجرة بيتر دوتون بضرورة إجراء تغييرات في اشتراطات الدخول.
وكان دوتون قد اقترح إجراء تعديلات في اختبار المواطنة مع تركيز على مهارات اللغة الإنجليزية ومدى القدرة على العمل وعدم الاعتماد على الدعوم الاجتماعية.
وفي مقابلة مع برنامج "صن رايز" بالقناة السابعة الأسترالية، انتقدت هانسون اختبار المواطنة الحالي واصفة إياه بالطفولي والمثير للضحك.
وتابعت زعيمة حزب "أمة واحدة" أنها تؤيد تماما إجراء تغييرات في وقت تنظر فيه الحكومة الفيدرالية إلى سبل لمنع الإرهابيين من استغلال ثغرات الهجرة.
وأردفت: "ينبغي أن ندقق في الناس. نحن نتصرف بحماقة لأننا فتحنا أبوابنا, ويتعين علينا أن نشدد إجراءات الدخول، بحيث نتأكد أن هؤلاء الوافدين يتسقون مع أسلوب معيشتنا ومعايير السلامة والأمن"
ومضت تقول: "أتفق مع بيتر دوتون في اقتراحه بضرورة اشتراط إجادة اللغة الأسترالية وعدم الاعتماد على السنترلينك لمن يرغب في الحصول على المواطنة الأسترالية".
وفسرت ذلك قائلة: "مسألة الاعتماد على الدعوم الاجتماعية قضية كبيرة، ثمة بلدان أخرى تشترط بيانا مصرفيا بتوفر الأموال الكافية لدعم نفسك في فترة معينة من الزمن".
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العنكبوت الالكتروني
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