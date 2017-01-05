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وزيرة الصحة الأسترالية تعترف بفضيحة مدوية

آخر تحديث: منذ 50 دقيقة
المصدر: 9news.com.au
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وزيرة الصحة الأسترالية تعترف بفضيحة مدوية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اعترفت وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي بشراء شقة في غولد جوست أثناء رحلة ممولة من دافعي الضرائب لولاية كوينزلاند.

 

واستدركت أن شراءها الشقة لم يكن أمر خططت له قبل الرحلة المذكورة.

 

وفي مايو 2015, ابتاعت سوزان لي الشقة بعد السفر إلى بريزبن للإعلان عن أدوية مدعمة.

 

واتجهت بعد ذلك إلى غولد كوست لعقد لقاءات مع أصحاب مصالح تتعلق بقطاع الصحة، وخلال تلك الفترة انجزت الوزيرة صفقة الشقة المذكورة.

 

وقالت متحدثة باسم وزيرة الصحة: "شراء الشقة لم يكن مخططا له أو متوقعا".

 

ووفقا لهيرالد صن، فقد سافرت لي مع زوجها في رحلة على حساب دافعي الضرائب.

 

واشترت الوزيرة الشقة بمبلغ 795 الف دولار، وتطل على المحيط, في منطقة شاطئ رئيسي.

 

وأردفت المتحدثة الرسمية أنه لا يوجد شيء غير ملائم بشأن تواجد زوج الوزيرة أثناء الرحلة.

 

واستدركت: "لقد تمت دعوته لحضور مناسبة عامة في سيدني مساء اليوم السابق، وسافرا معا إلى كوينزلاند بحسب الترتيبات المنصوص عليها في اللوائح.

 

عضو المجالس الأمامية الليبرالي غريغ هانت دافع عن زميلته الوزيرة قائلا: "أعرف أن سوزان لي من أكثر الوزراء الذين يدققون بشدة في سلوكياتهم الشخصية", بحسب تصريحات أدلى بها لراديو "2 جي بي".

 

المصدر: 9news.com.au
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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