- وزيرة الصحة الأسترالية تعترف بفضيحة مدوية
- توقعات الأبراج ليوم January 6, 2017
- مشروع التسوية العراقية لم يُنسّق مع إيران؟
- إيران لن تتجرَّع السمّ ولا «حزب الله»
- الزخم الوزاري ثمرة توافق أو تقاسم حصص؟
- مانشيت:مصارحة بين «أمل» و«التيار»... وإبراهيم: وســيطان في الجُرد والرقّة
- المجلس الأعلى للدفاع يبحث في أمن البقاع ووضع المطار
- إطلاق مناقصة وتلزيم الغاز: لماذا الآن؟
- ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها.. تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه
- ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها تُستعاد عندما لا يحتاجون للسؤال: "من أين لكم هذا؟"
- إنسجام وتبادُل مصالح ..
- الزيارة الأولى للخارج في أولويتها وتوقيتها: الرئيس هو الضامن للعلاقات مع الخليج
- أَعيدوا تعريف العالم بلبنان
- روسيا.. سوريا "السيادة الوطنية".. إيران
- رئاسة الحكومة والنفقات السرية
- مصالحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
- عماد كريدية: التقنية، لا السياسة، أولاً
- تعيينات الاتصالات: ولاءٌ للحريري... والخصخصة!
- إنطلاقة عربية للعهد بعد الإنطلاقة الداخلية
- عون يفتتح تحرّكه العربي بعواصم إتفاق الدوحة
- المعجزة وحدها ستبقي على كتلة نواب الكتائب
- بشار الأسد الطاغية المفيد.. فيلم وثائقي الماني مترجم للعربية
- خريطة للدول الأكثر تدخيناً للحشيش في العالم.. 3 دول عربية من بينها
- النفوذ الإيراني يتوسع.. والسعودي يتقلص إقليميا ودوليا فما هي الأسباب ومن المسؤول؟ ولماذا تتصاعد التحذيرات من “الحزام الايراني” مجددا؟ ولماذا يراجع اردوغان سياساته وينحاز للمعسكر “الكاسب” بينما العرب “مكانك سر”؟
- شاهد...غرق طفل أثناء قيام أمه بكتابة "SMS"
وزيرة الصحة الأسترالية تعترف بفضيحة مدوية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اعترفت وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي بشراء شقة في غولد جوست أثناء رحلة ممولة من دافعي الضرائب لولاية كوينزلاند.
واستدركت أن شراءها الشقة لم يكن أمر خططت له قبل الرحلة المذكورة.
وفي مايو 2015, ابتاعت سوزان لي الشقة بعد السفر إلى بريزبن للإعلان عن أدوية مدعمة.
واتجهت بعد ذلك إلى غولد كوست لعقد لقاءات مع أصحاب مصالح تتعلق بقطاع الصحة، وخلال تلك الفترة انجزت الوزيرة صفقة الشقة المذكورة.
وقالت متحدثة باسم وزيرة الصحة: "شراء الشقة لم يكن مخططا له أو متوقعا".
ووفقا لهيرالد صن، فقد سافرت لي مع زوجها في رحلة على حساب دافعي الضرائب.
واشترت الوزيرة الشقة بمبلغ 795 الف دولار، وتطل على المحيط, في منطقة شاطئ رئيسي.
وأردفت المتحدثة الرسمية أنه لا يوجد شيء غير ملائم بشأن تواجد زوج الوزيرة أثناء الرحلة.
واستدركت: "لقد تمت دعوته لحضور مناسبة عامة في سيدني مساء اليوم السابق، وسافرا معا إلى كوينزلاند بحسب الترتيبات المنصوص عليها في اللوائح.
عضو المجالس الأمامية الليبرالي غريغ هانت دافع عن زميلته الوزيرة قائلا: "أعرف أن سوزان لي من أكثر الوزراء الذين يدققون بشدة في سلوكياتهم الشخصية", بحسب تصريحات أدلى بها لراديو "2 جي بي".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- وزيرة الصحة الأسترالية تعترف بفضيحة مدوية
- أستراليا.. مستقبل غامض لمدرسة الملك فهد بعد قطع التمويل الفيدرالي
- بولين هانسون: اختبار المواطنة في أستراليا "نكتة" وأؤيد اقتراحات وزير الهجرة
- أستراليا: كلاكيت تاني مرة في أسبوع.. حريق مشبوه في مبنى يخص عائلة عبيد
- أستراليا.. تغييرات مقترحة في اختبار المواطنة
- في العام الجديد.. السنترلينك "يبْتَز" الأستراليين
- قطاع العقارات في أستراليا 2017.. منازل أغلى وشقق أرخص
- تفاصيل القبض على ملكة جمال لبنان في أستراليا وتجريدها من اللقب
- هكذا حارب كيتينغ مضاجعة الصغيرات خارج أستراليا
- أستراليا.. وثائق: الإصلاح الاقتصادي في عهد كيتينج "شعوذة"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)