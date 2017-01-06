مسؤول أسترالي سابق: أزمة السنترلينك كالطوفان

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - انتقد بول شلتر مسؤول التحول الرقمي السابق بحكومة تيرنبول أزمة السنترلينك واصفا إيها بأنها أشبه بالطوفان الذي يدمر كل من يقابله.

وأضاف أن معدل الأخطاء التي ترتكبها الحكومة الأسترالية في إجراء مضاهاة بين بيانات المستحقين للدعوم الاجتماعية عالية للغاية على نحو يتعذر فهمه.

واتهم شيلتر الحكومة بأنها تكره اللوم, وتحاول أن تتجنبه عبر خلق مبررات واهية.

ولفت إلى أن البيرقراطية الأسترالية تسير بثقافة "كل شئ يسير على ما يرام".

وتطرق المسؤول السابق الذي يكسر صمته للمرة الأولى عن الفشل الذريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات "آي تي" في قطاعات حكومية عديدة مثل مكتب الضرائب الأسترالي ومشكلة التعداد السكاني والآن مشاكل استعادة السنترلينك لأمواله التي تجابه مشكلات كثيرة.

وتقدم شيلتر باستقالته في نوفمبر الماضي، بعد أن استعان به تيرنبول للتحول الحكومي الكامل إلى نظام الديجيتال لكنه اكتشف أن ثمة خلل يتعلق بالحكومة ذاتها.

وأردف أن خلل نظام السنترلينك يرتبط بعواقب أخطر من العطب الذي أصاب أنظمة مكتب الضرائب الأسترالي، إذ أن الدعوم الاجتماعية ترتبط بفئات ضعيفة في المجتمع لا تتحمل تبعات تلك الأخطاء.

وأرسل السنترلينك خطابات إلى آلاف الأشخاص يطالبهم باسترجاع مبالغ غير مستحقة بدعوى التباين في الدخل بين ما تم تقديمه والواقع الفعلي، مما أدى إلى غضب الكثيرين من المتضررين واصفين ما يحدث بالابتراز.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا