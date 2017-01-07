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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

في أستراليا.. لا مكان للموتى

آخر تحديث: منذ 45 دقيقة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 86
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في أستراليا.. لا مكان للموتى

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - هل تعرف أين وكيف سيتم دفنك بعد الموت؟

هل تفضل مقبرة حجرية على الطراز الفيكتوري؟ أم أنك تفضل "المدافن الخضراء" بخاصية "جي بي إس" لتحديد موقعك؟ أم تدفن في أسطوانة تغرس تحت الأرض، مع وضع بذور لتنمو شجرة في محل دفنك؟

 

قضايا الأموات وتوفير مساحات جديدة للمدافن ليست ضمن أولويات الأجندة الحكومية الأسترالية رغم أنها من أهم التحديات المستقبلية.

 

أحدث التغييرات الكبرى في طبيعة المدافن بالمدن الأسترالية حدثت أواخر القرن الثامن عشر حيث ازدحمت أفنية الكنائس آنذاك بأماكن دفن غير صحية, بما تطلب تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لبناء مدافن جديدة.

 

العديد من تلك المدافن ما زالت في الخدمة وتلبي الاحتياجات المجتمعية لكنها ضاقت ذرعا نظرا للتزايد المطرد في أعداد الموتى.

 

وخلال القرن الماضي لم يجد المسؤولون أن هناك حاجة ملحة لإعادة تخطيط المدن من أجل الأموات.

 

ولكن حاليا بلغت أستراليا مرحلة ينبغي أن تتغير فيها تلك النظرة حيث باتت المدافن الحالية في المدن الرئيسية الكبرى شديدة المحدودية.

 

ويتوقع تضاعف أعداد الوفيات في أستراليا خلال الفترة بين 2011-2051.

 

الاختلافات الدينية والثقافية داخل أستراليا تزيد الحاجة لتشييد المزيد من المدافن نظرا لاختلاف طقوس الدفن.

 

بيد أن "خطة تنمية سيدني" عام 2014 اعترفت بالحاجة إلى إجراء دراسات حول الحاجة لمدافن جديدة لمعرفة مدى المتطلبات المستقبلية.

 

المرجح أن مثل هذه الدراسات ستكشف التباين الشاسع في المدافن داخل المدن الأسترالية الكبرى، وفقا للاختلافات المتعلقة بالعمر والدين والمجتمعات الثقافية.

 

المصدر: theconversation.com
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