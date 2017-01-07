أستراليا: قد يعمل داخل مغسلة سجن كوما..الديلي تليجراف تكشف الصورة الجنائية لإيدي عبيد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت صحيفة الديلي تليجراف الصورة التعريفية الجنائية للسياسي العمالي السابق إيدي عبيد الذي صدر ضده مؤخرا حكم بالسجن 3 سنوات على الأقل.

ويبدو عبيد شاحبا ومصدوما ويتصبب عرقا في الصورة.

يذكر أن عبيد حاول الادعاء ان حالته الصحية لا تقوى على ظروف الاحتجاز, لكن من المقرر نقله إلى سجن كوما جنوب نيو ساوث ويلز والذي قد يمارس فيه الشغل الإجباري في مجالات النسيج أو الصيانة أو حتى داخل المغسلة.

الصورة التعريفية الجنائية المنشورة جرى التقاطها داخل مجمع محكمة دارلينغ هرست قبل تجريده من ثيابه تماما وتفتيشه ذاتيا.

يذكر أن عبيد, 73 عاما, سبق له التباهي أنه لن يذهب أبدا إلى السجن.

السياسي السابق محتجز حاليا في مركز استقبال متروبوليتان للحبس الاحتياطي، وتم تصنيف عبيد بأنه سجين يحتاج إلى الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية, ويتقاسم زنزانته مع سجين آخر.

التقارير الأولية كانت تشير إلى أن عبيد سيقضي فترة حبسه في سجن لونج باي الذي يضم عادة السجناء المسنين والضعفاء بينهم القاتل وضابط الشرطة السابق روجر روجرسون.

لكن بعد التصنيف الأمني المذكور, اتخذ قرار بنقله إلى سجن كوما, التي يحتوي كذلك على مرافق طبية ملائمة لحالته الطبية.

ولا يتوقع عبيد أن يتم تنفيذ القرار قبل مارس المقبل إذ أنه مرتبط بموعد طبي في سيدني.

يذكر أن سجن كوما معروف بمشاركة سجنائه في مجموعة مختلفة من الأعمال.

السجن المذكور يستوعب 200 سجين لكن حاليا يقبع فيه 190 فحسب.

الصورة التعريفية الجنائية لإيدي عبيد تظهر آثار الصدمة والشحوب على وجهه

ورفضت محكمة الاستئناف الجنائية في نيو ساوث ويلز طلب محامي عبيد لخروج موكله بكفالة بدعوى معاناته من أمراض عديدة كالسكري والضغط.

وقام أبناء عبيد وابنته بزيارته في السجن لكن زوجته جوديث، 51 عاما، لم تزره لأنها لا تحتمل رؤيته خلف القضبان.

المصدر: Daily Telegraph رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا