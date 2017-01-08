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بعد خروجها من الظل.. منظمة Q Society : سنحارب الإسلام في أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - خرجت منظمة Q Society السرية المعادية للإسلام من الظل إلى العلن, وادعت أن أفكارها المثيرة للجدل تحظى بتأييد واسع النطاق.
وتروج المنظمة لحفلات عشاء في سيدني وملبورن الشهر المقبل للتبرع يدفع فيها كل مدعو 150 دولارا.
الحفلات المذكورة ستشهد مشاركة شخصيات مشهورة مثل جورج كريستنسن وكوري برناردي وأنجري أندرسون.
وقال قيادات المنظمة المتطرفة الناقدة للإسلام إنهم يحظون حاليا بالدعم الأكبر على الإطلاق في أستراليا والعالم.
وتجمع "كيو سوسايتي" المال من أجل خوض معركة قضائية ضد محمد المويلحي الرئيس التنفيذي لهيئة "حلال" الذي يتهم ثلاثة أعضاء بالمنظمة بالتشهير به في اثنين من مقاطع الفيديو.
القضية المذكورة تنظر إليها المحكمة العليا بنيو ساوث ويلز منذ 12 شهر.
وذكرت المنظمة أنه بمجرد انتهاء القضية ستركز بؤرة اهتمامها على ما وصفته بالحرب ضد "أسلمة أستراليا"
ووفقا للتعداد السكاني عام 2011، فإن عدد المسلمين في أستراليا يمثل 2.2 % من إجمالي السكان، أو حوالي 476 ألف نسمة.
رالف سكومان نائب رئيس المنظمة قال : "معظم الناس باتوا مدركين لأفكارنا, حيث يشاهدون المشكلة في كل مكان بالمجتمع عبر حوادث التفجير والطعن والزواج بالإكراه وزواج القصر تحت السن القانونية".
واستطرد: "إذا رجعنا 10 سنوات للوراء، لم تكن لتقرأ مثل هذه الحوادث، كل شيء كان رائعا،لكن الأمر اختلف بانتشار الإسلام الذي نرغب في تقليص عدد أتباعه وعدم السماح بتزايدهم".
يذكر ان المنظمة المكورة لديها ذراع سياسية تحت مسمى تحالف الحرية الأسترالي.
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