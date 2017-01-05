الأسترالي آدم دويدار.. موظف بجوجل ورجل عصابة!!

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أصدرت محكمة أسترالية حكما بسجن آدم دويدار موظف جوجل السابق لضلوعه في عملية قتل تابعة لعصابة "أشقاء مدى الحياة".

التباين الغريب في حياة دويدار من موظف تكنولوجيا مرموق بخرائط جوجل كان يحصل على 160 ألف دولار سنويا وفي نفس الوقت رجل عصابة أثار الكثير من مشاعر الدهشة.

وانضم دويدار لعصابة "أشقاء مدى الحياة" وكذب على الشرطة بغية إجهاض التحقيق في عملية إطلاق نار نفذها زعيم بالعصابة المذكورة في وضح النهار.

وقررت القاضية هيلين سيم سجن دويدار 3 سنوات ونصف العام جراء مجموعة من الاتهامات تتتضمن الإدلاء بأقوال كاذبة لعرقلة اكتشاف الحقيقة.

آدم دويدار يرسم وشما يحمل الرمز MEOC الذي يعني "الجريمة الشرق أوسطية المنظمة.

وأدين دويدار كذلك بتهمة حيازة سلاح وجهاز صاعق.

حكم الحبس ينص على حق الإفراج المبكر بعد عامين وشهر في أكتوبر 2018.

وعلمت المحكمة أن دويدار كان قد أعار سيارته لكزس البيضاء الفاخرة إلى القائد الفعلي للعصابة المذكورة محمد حمزة، حيث ذهب الأخير إلى أحد شوارع غرينايكر مطلقا النار على يحيى عامود في أكتوبر 2012.

يحيى عامود

ولفتت القاضية إلى أن دويدار كان في منزل حمزة يوم الجريمة لكنه رفض قيادة السيارة بنفسه ربما لأنه ضبط سابقا وهو يقود دون أن يكون مؤهلا لذلك.

وكذب دويدار على الشرطة بعد الجريمة حيث أخبرهم أن سياراته كانت في المنزل ولم يتم استعمالها يوم حادث القتل.

وقالت القاضية: "كانت هذه الأقوال كاذبة وهو يعلم ذلك".

وبعدها بشهور، أبلغ دويدار عن سرقة سيارته، وعثر عليها محترقة.

محمد حمزة

واتهمت القاضية موظف جوجل السابق بالرغبة في التملص من مسؤولية ضلوعه في الجريمة وعدم احترام المحكمة وعدم احترام عائلته.

واستطردت: "ولاء دويدار لشخص عنيف مثل حمزة لا يصب في مصلحته أو مصلحة المجتمع.

وعمل دويدار لدى جوجل لمدة 5 سنوات وانتهى تعاقده في مايو 2013.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا