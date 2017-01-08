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بسبب وصفها للشواذ بالمرضى.. تجميد عضوية الأسترالية شان جو لين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تم تجميد عضوية مرشحة حزب أمة واحدة شان جو لين الذي تتزعمه السيناتورة بولين هانسون بعد قولها إن المثليين جنسيا مرضى ينبغي أن يعالجوا.
ووفقا لصحيفة الكورير ميل، فإن عقوبة شان جو لين التي كان الحزب قد رشحها عن مقعد بوندامبا بولاية كوينزلاند جاءت بعد تعليقاتها المناهضة للمثليين عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي، رغم أنها حذفت التدوينة فيما بعد.
وقال بيان للحزب: "هذه الآراء لا تمثل وجهة نظر حزب بولين هانسون أو باقي المرشحين، أو الرأي العام".
وأضاف البيان: "بولين هانسون قررت سحب ترشيح شان جو لين من مقعد بوندامبا".
وكانت شان جو لين قد كتبت: "السلوك الجنسي غير الطبيعي يؤدي إلى جرائم غير طبيعية، ينبغي أن يعالج المثليون كالمرضى، ويتلقون العلاج اللازم".
يذكر أن جو لين أسترالية من أصل تايواني واشتهرت بآرائها المثيرة للجدل.
ففي الشهر الماضي، نشرت صورة ممنتجة للرئيس الأمريكي باراك أوباما مرتديا "حلق" ويضع أحمر شفاه في سخرية واضحة من سياساته.
كما أثارت الجدل عندما ذكرت أن "الأسيويين الجيدين" يتفقون مع وجهات نظر بولين هانسون بشأن الهجرة.
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