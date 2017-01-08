بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اعتذرت سوزان لي وزير الصحة الاسترالية عن فضيحة شراء شقة سكنية في جولد كوست أثناء رحلة عمل على حساب دافعي الضرائب عام 2015 واصفة ذلك بسوء تقدير للأمور.

وتعهدت الوزيرة الأسترالية برد النفقات المرتبطة برحلة مايو 2015 ونفقات تتعلق بسفريات أخرى خلال عامي 2014-2015.

النفقات التي ستتكبدها سوزان لي أعقبت الكشف عن شرائها الشقة المذكورة أثناء سفرها على حساب دافعي الضرائب إلى بريزبن.

سعر الشقة بلغ 795 ألف دولار، وتمت صفقة البيع في 9 مايو 2015.

وفي بيان لها الأحد، قالت لي إنها كانت قد قررت البقاء في غولد كوست في 9 مايو بدلا من تكبد مصروفات إضافية.

واستدركت أنها تدرك تماما أن شراء شقة سكنية لم يكن الهدف الأساسي من رحلتها الممولة من الحكومة الفيدرالية.

وأردفت قائلة: "أعتذر لهذا الخطأ في تقدير الأمور".

ولفتت انها ستطلب من وزارة المالية تغريمها قيمة تكاليف السفر يوم 9 مايو بالإضافة إلى عقوبة الادعاء الخاطئ.

وعلاوة على ذلك، طالبت الوزيرة بتغريمها مصاريف رحلتين أخريين إلى جولد كوست عامي 2015 و2015 وكذلك رحلة في يونيو 2015 من كولانجاتا إلى كانبيرا.

المصدر: skynews.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا