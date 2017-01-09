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أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟
إذا لم تعودوا تتلقون مدفوعات من Centrelink ولا تزالون مدينين لنا بالمال، بإمكاننا أن نطلب منكم سداد ديونكم لـ Centrelink في أي وقت.
إذا لم يكن لديكم ترتيبات جاهزة للسداد، قد يتم تحميلكم فائدة ومنعكم من السفر إلى الخارج ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير 2017.
لإرجاع المال لنا، استخدموا خدمة Money You Owe في حسابكم Centrelink على الإنترنت من خلال myGov، أو تحدثوا معنا حول إعداد ترتيب للسداد.
لمساعدتكم على تسديد ديونكم بشكل أسرع، سنطلب من Australian Taxation Office إرسال عائدكم الضريبي لنا كي تدفعوا دينكم. هذا يحدث حتى لو كان لديكم ترتيب دفع جاهزًا.
إذا أعددتم ترتيب دفع وتقّيدتم به، لن يتم تحميلكم فائدة أو منعكم من السفر إلى الخارج.
لتجنب الدين، أعلمونا فورًا إذا تغيرت ظروفكم، أو إذا كنتم تعتقدون أن مدفوعاتكم زائدة.
للمزيد من المعلومات:
* راجعوا humanservices.gov.au/debts للمزيد من المعلومات بالإنجليزية
* راجعوا humanservices.gov.au/yourlanguage حيث يمكنكم قراءة المعلومات أو الاستماع إليها أو مشاهدة فيديوهات بلغتكم.
* اتّصلوا بالرقم 131 202 للتحدث معنا بلغتكم بشأن مدفوعات Centrelink وخدماته.
* اتصلوا بـ Translating and Interpreting Service (TIS National) على الرقم 131 450 للتحدث معنا بلغتكم عن خدمات أو مدفوعات Medicare و Child Support.
* زوروا مركزًا للخدمة.
ملاحظة: المكالمات من هاتف منزلكم في أي مكان في أستراليا إلى الأرقام التي تبدأ بـ ’13‘ ذات تعرفة ثابتة. قد تختلف تلك التعرفة عن سعر مكالمة محلية، وقد تختلف أيضًا بين مقدمي خدمات الهاتف. المكالمات من هاتف منزلكم إلى الأرقام التي تبدأ بـ ’1800‘ مجانية. قد تكون المكالمات من الهاتف العام أو الهاتف الجوّال محدودة الوقت وبتعرفة أعلى.
رفع المسؤولية
يقصد من المعلومات الواردة في هذه النشرة أن تكون مجرد دليل للمدفوعات والخدمات. تقع مسؤولية اتخاذ القرار عليكم بشأن رغبتكم في تقديم طلب للحصول على دفعة وتقديم طلب يتعلق بظروفكم الخاصة.
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