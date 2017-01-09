إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟
المصنفة ايضاً في: استراليا

أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 270
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟

إذا لم تعودوا تتلقون مدفوعات من Centrelink ولا تزالون مدينين لنا بالمال، بإمكاننا أن نطلب منكم سداد ديونكم لـ Centrelink في أي وقت.

 

إذا لم يكن لديكم ترتيبات جاهزة للسداد، قد يتم تحميلكم فائدة ومنعكم من السفر إلى الخارج ابتداءً من 1 كانون الثاني/ يناير 2017.

 

لإرجاع المال لنا، استخدموا خدمة Money You Owe في حسابكم Centrelink على الإنترنت من خلال myGov، أو تحدثوا معنا حول إعداد ترتيب للسداد.

 

لمساعدتكم على تسديد ديونكم بشكل أسرع، سنطلب من Australian Taxation Office إرسال عائدكم الضريبي لنا كي تدفعوا دينكم. هذا يحدث حتى لو كان لديكم ترتيب دفع جاهزًا.

 

إذا أعددتم ترتيب دفع وتقّيدتم به، لن يتم تحميلكم فائدة أو منعكم من السفر إلى الخارج.

 

لتجنب الدين، أعلمونا فورًا إذا تغيرت ظروفكم، أو إذا كنتم تعتقدون أن مدفوعاتكم زائدة.

 

للمزيد من المعلومات:

* راجعوا humanservices.gov.au/debts للمزيد من المعلومات بالإنجليزية

 

* راجعوا humanservices.gov.au/yourlanguage حيث يمكنكم قراءة المعلومات أو الاستماع إليها أو مشاهدة فيديوهات بلغتكم.

 

* اتّصلوا بالرقم 131 202 للتحدث معنا بلغتكم بشأن مدفوعات Centrelink وخدماته.

 

* اتصلوا بـ Translating and Interpreting Service (TIS National) على الرقم 131 450 للتحدث معنا بلغتكم عن خدمات أو مدفوعات Medicare و Child Support.

 

* زوروا مركزًا للخدمة.

 

ملاحظة: المكالمات من هاتف منزلكم في أي مكان في أستراليا إلى الأرقام التي تبدأ بـ ’13‘ ذات تعرفة ثابتة. قد تختلف تلك التعرفة عن سعر مكالمة محلية، وقد تختلف أيضًا بين مقدمي خدمات الهاتف. المكالمات من هاتف منزلكم إلى الأرقام التي تبدأ بـ ’1800‘ مجانية. قد تكون المكالمات من الهاتف العام أو الهاتف الجوّال محدودة الوقت وبتعرفة أعلى.

 

رفع المسؤولية

يقصد من المعلومات الواردة في هذه النشرة أن تكون مجرد دليل للمدفوعات والخدمات. تقع مسؤولية اتخاذ القرار عليكم بشأن رغبتكم في تقديم طلب للحصول على دفعة وتقديم طلب يتعلق بظروفكم الخاصة.

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)