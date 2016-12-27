في سيدني.. شقة محترقة بـ 1.4 مليون دولار

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تظن الحكومة أن الأسعار المجنونة للعقارات في أستراليا شيء لطيف ولم تفعل شيئا ملموسا بشأن توفير مساكن معقولة الثمن حتى أن أسعار الشقق المحترقة بسيدني لامست مستوى 1.4 مليون دولار

فشل الحكومة الذريع في تقديم ولو حل واحد للمشكلة بعد 20 شهرا في تجميع تقرير عنها يمثل عدم إحساس تام بالمسؤولية.

الكثير من قادة الرأي والاقتصاديون يرون الحكومة الأسترالية بقيادة مالكولم تيرنبول مقصرة تماما في هذا الشأن لا سيما بعد أن خلا التقرير الذي أصدرته لجنة الاقتصاد بمجلس النواب الفيدرالي من توصية واحدة لتخفيض أسعار العقارات وجعلها متاحة بشكل أكبر.

يأتي ذلك رغم أن التقرير المذكور يتألف من 45 صفحة، بل أنه يمتدح سوق الإسكان بأستراليا واصفا إياه باللطيف.

وفي ذات الأثناء، بلغت أسعار الوحدات السكنية المحترقة في سيدني أكثر من مليون دولار.

وقال إعلان: "مطلوب 1.4 مليون دولار في وحدة سكنية محترقة تتألف من غرفتي يوم، وتبتعد مسافة 10 دقائق من منطقة الأعمال المركزية بسيدني "سي بي دي" إنها فرصة".

لكن النائب الأسترالي آدم باندت من حزب الخضر كان جريئا في عرض المشكلة حيث قال: "في تسعينيات القرن المنصرم كان متوسط ثمن العقارات يماثل 6 أضعاف دخل الفرد، لكنه بحلول 2013 ارتفع إلى 12 أضعاف الدخل السنوي".

المصدر: huffingtonpost.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا