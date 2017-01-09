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رجل دين مسيحي عراقي يحذر من المد الإسلامي بأستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ينبغي على أستراليا تقديم يد العون إلى المسيحيين الهاربين من اضطهاد داعش، لا سيما وانهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم.
وفي يوم الإثنين المروع في يونيو 2014 الذي غزا فيه تنظيم داعش الموصل، كان رئيس أساقفة الموصل إيميل شمعون نونا يحضر احتفالا في بلدة على بعد 5 كم من الموصل.
أحد عناصر الشرطة العراقية يضئ شمعة دخل كنيسة محترقة دمرها تنظيم داعش
ولذلك كان الرجل مضطرا للانضمام إلى موجة الهجرة الجماعية للمسيحيين الذين حشروا في سيارات وشاحنات ولاذوا بالفرار نحو إربل التي يسيطر عليها الأكراد، ولم يعودوا منذ ذلك الحين.
اليوم يعيش المطران ايميل شمعون نونا بهدوء في غرب سيدني، حيث جاء إلى أستراليا وفقا لبرنامج إنساني خاص أعلنته حكومة أبوت عام 2015 لإيواء 12 ألف لاجئ سوري وعراقي.
مثل هؤلاء اللاجئين، على غرار الذين هربوا من الأنظمة الشيوعية في زمن سابق، يلقحون أستراليا ضد العنف الأيديولوجي الذي دفعهم خارج أوطانهم.
وقال شمعون نونا: "من المهم استغلال مسيحيي العراق في أستراليا، حيث يستطيعون الاندماج جيدا في المجتمع الأسترالي، من خلال ثقافتنا وأسلوب معيشتنا، نندمج بسهولة هنا".
نونا، 49 عاما، الذي قتل سلفه في الموصل على يد داعش حذر الغرب من الإسلاميين قائلا: "ربما يهزم داعش كتنظيم لكن ايديولوجيته في كل مكان، وتتواجد في أستراليا أيضا. أينما كان هناك مسلمون تتواجد تلك الأيديولوجية".
وتابع: "نعرف اللغة العربية ونسمع ما يقال عبر يوتيوب وغيره، ونسمع المسلمين في أوروبا وأمريكا وأستراليا ونعرف ماذا يخططون ووجهة نظرهم في الشعوب. ليس كل المسلمين، لكن مجموعة صغيرة منهم تخطط ليكون العالم إسلاميا ويعتنق الجميع الديانة الإسلامية".
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العنكبوت الالكتروني
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