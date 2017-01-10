- تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية
- 5 جثث ترفض التحلل.. تعرف على التفسير العلمي
- فضيحة الوزيرة سوزان لي تكشف إهدار المال العام في أستراليا
- كيف تفاخرت "فيكتوريا بونيا" بجسمها الرشيق
- مستقبل مظلم لأميركا.. تقرير استخباراتي يحذر من نهاية الهيمنة الأميركية ونزاعات لا مثيل لها.. هذه ملامح أبرز الأزمات
- توقعات الأبراج ليوم January 10, 2017
- هدنة سوريا الهشة تهدد "أستانة".. ولقاء تركي روسي وشيك
- عون في الرياض: امتحان لقدرة لبنان على احترام استقلاله
- عون في الرياض: تبديد الالتباسات وطي الصفحة
- عون في الرياض للقاء الملك سلمان
- مانشيت:عون في السعودية لـ«تبديد الإلتباسات».. وجنبلاط يُصعِّد لـ«حماية الدروز»
- وهمّ الملك سلمان اضعاف نفوذ ايران وحزب الله في لبنان.. السعودية سترتاح لكلام عون عن تعزيز قوة الدولة وتعيد الهبة العسكرية
- هل حدّدت إيران أي عراق تريد؟
- بقي للأسد أربع سنوات
- عصر الإرهاب
- بدعة المختلط الجديد: 9 دوائر تراعي مصالح زعماء الطوائف
- قانون 2008 لا يؤرق أحداً كي يرفضه
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
- زيارة الانطلاق من السعودية فماذا عن سوريا ؟
- ما بين بيروت والرياض تاريخ
- مساحة علاقة لبنان بكل دولة تُحدّدها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل
- قانون الستين "بيضة القبان"
- مانشستر يونايتد وليفربول.. العيون على «نهائي الرابطة»
- «لا غالب ولا مغلوب» في المنطقة
- حدث في مثل هذا اليوم January 10, 2017
فضيحة الوزيرة سوزان لي تكشف إهدار المال العام في أستراليا
كشفت فضيحة وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي واعترافها باستغلال رحلات على نفقة الحكومة في إنجاز مصالح خاصة بها عن تفشي ظاهرة إهدار المال العام في أستراليا.
المواطن الأسترالي لا يتكبد تلك الأموال من أجل سياسي يسافر لحضور حفلات زفاف، أو وزيرة تذهب لمعاينة شقة وشرائها.
ثمة عدد ملحوظ من أعضاء البرلمان والوزراء يتعاملون مع الأموال العامة باعتبارها مقدسة ويتوخون الحذر في إنفاقها لكن لسوء الحظ فإنهم أقل عددا من هؤلاء الذين يعبثون بأموال دافعي الضرائب.
وزيرة الصحة الفيدرالية سوزان ليست إلا المثال الأحدث من كافة الأحزاب السياسية على انتشار الظاهرة.
وبينما وافقت سوزان لي على التنحي من منصبها حتى نهاية التحقيقات بشأن رحلتها إلى غولد كوست، لكن سلوكياتها مجرد مثال من سلسلة مواقف زعزعت الثقة بين الناخبين والمنتخبين.
انشغال سوزان لي بأمورها الخاصة جعلها مثلا تغيب عن المناقشة الدورية للسياسة الصحية، في سابقة لم تحدث منذ 2001.
وقال هيئة الإذاعة الأسترالية أن وزيرة الصحة زارت غولد كوست 20 مرة خلال 3 سنوات منذ 2013.
وكانت لي قد اعترفت باستغلال رحلات لها على حساب دافعي الضرائب في إنجاز مصالح خاصة مثل شراء شقة في غولد كوست، وتعهدت بإعادة تلك المصروفات.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- هيفا تنشر صورة لحم ساقيها مع حزام أسود وتكشف الكثير!
- إطلالات كيلي بروك الفاضحة في 2016
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
- توقعات الأبراج ليوم January 10, 2017
- لا نحتاج الى شهادة محقق الـ”سي أي ايه” جون نيكسون لكي يؤكد لنا ان العراق والمنطقة سيكونان افضل لو بقي صدام في السلطة.. ويشرفني انني تلقيت خمس رسائل منه كانت بياناته الاولى لإعلان انطلاق المقاومة ضد الاحتلال الأمريكي
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية
- فضيحة الوزيرة سوزان لي تكشف إهدار المال العام في أستراليا
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
- رجل دين مسيحي عراقي يحذر من المد الإسلامي بأستراليا
- في سيدني.. شقة محترقة بـ 1.4 مليون دولار
- أستراليا: هل أنتم مدينون لـ Centrelink؟
- بعد اعترافها بالفضيحة.. تعرف على عقوبة وزيرة الصحة الأسترالية
- بسبب وصفها للشواذ بالمرضى.. تجميد عضوية الأسترالية شان جو لين
- الأسترالي آدم دويدار.. موظف بجوجل ورجل عصابة!!
- بعد خروجها من الظل.. منظمة Q Society : سنحارب الإسلام في أستراليا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)