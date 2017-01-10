فضيحة الوزيرة سوزان لي تكشف إهدار المال العام في أستراليا

كشفت فضيحة وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي واعترافها باستغلال رحلات على نفقة الحكومة في إنجاز مصالح خاصة بها عن تفشي ظاهرة إهدار المال العام في أستراليا.

المواطن الأسترالي لا يتكبد تلك الأموال من أجل سياسي يسافر لحضور حفلات زفاف، أو وزيرة تذهب لمعاينة شقة وشرائها.

ثمة عدد ملحوظ من أعضاء البرلمان والوزراء يتعاملون مع الأموال العامة باعتبارها مقدسة ويتوخون الحذر في إنفاقها لكن لسوء الحظ فإنهم أقل عددا من هؤلاء الذين يعبثون بأموال دافعي الضرائب.

وزيرة الصحة الفيدرالية سوزان ليست إلا المثال الأحدث من كافة الأحزاب السياسية على انتشار الظاهرة.

وبينما وافقت سوزان لي على التنحي من منصبها حتى نهاية التحقيقات بشأن رحلتها إلى غولد كوست، لكن سلوكياتها مجرد مثال من سلسلة مواقف زعزعت الثقة بين الناخبين والمنتخبين.

انشغال سوزان لي بأمورها الخاصة جعلها مثلا تغيب عن المناقشة الدورية للسياسة الصحية، في سابقة لم تحدث منذ 2001.

وقال هيئة الإذاعة الأسترالية أن وزيرة الصحة زارت غولد كوست 20 مرة خلال 3 سنوات منذ 2013.

وكانت لي قد اعترفت باستغلال رحلات لها على حساب دافعي الضرائب في إنجاز مصالح خاصة مثل شراء شقة في غولد كوست، وتعهدت بإعادة تلك المصروفات.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا