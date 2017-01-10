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تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية

آخر تحديث: منذ 7 دقيقة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية
سارينا روسو وسوزان لي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف صحيفة الجارديان أن وزير الصحة الفيدرالية سوزان لي سافرت مرتين على حساب دافعي الضرائب إلى غولد كوست لحضور مناسبتين نظمتهما المليونيرة سارينا روسو إحدى أكثر نساء أستراليا ثراء والتي فازت شركاتها بعقود بالملايين في عهد حكومة توني أبوت.

 

وأعلنت سوزان لي تنحيها الإثنين حتى الانتهاء من التحقيقات بشأن سفرياتها.

 

واعترفت سوزان لي أنها سافرت إلى غولد كوست عامي 2013 و2014 تلبية لدعوة سيدة أعمال بارزة في كوينزلاند.

 

وأكد متحدث باسم وزيرة الصحة لجارديان أستراليا إن سوزان لي كانت تقصد سارينا روسو المليونيرة التي أسست مجموعة من شركات التدريب والتوظيف.

 

وادعت لي أن رحلتها إلى كوينزلاند عام 2013 كانت "غداء عمل"، بينما كانت رحلتها في 2014 لحضور حفل رأس السنة الذي دأبت المليونيرة الاسترالية على تنظيمه.

 

وفي بيان لها الإثنين، قالت روسو إن المرات التي التقت بها الوزيرة ارتبطت بأمور تخص منصبها الحكومي.

 

وفي حكومة أبوت، فازت شركة "جوب أكسيس" المملوكة لسارينا روسو بعقدين حكوميين رئيسيين مع وزارة التعليم والتدريب من خلال مناقصة عامة.

 

العقدان يتعلقان بـ نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية بقيمة 41.2 مليون دولار و4.4 مليون دولار على التوالي وبدأ تفعيلهما في يوليو 2015 وينتهيان في يونيو 2018.

 

وفي البيان المذكور، أشادت روسو بسوزان لي قائلة إنها معجبة بشخصيتها,

 

واعتذرت سوزان لي عن استغلال رحلات يمولها دافعو الضرائب في إنجاز مصالح شخصية مثل شراء شقة بغولد كوست وعرضت رد تلك المصروفات.

 

المصدر: theguardian.com
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