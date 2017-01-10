أستراليا.. رئيسة البرلمان السابقة: "مجموعة من الكلاب" تهاجم وزيرة الصحة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شنت برونوين بيشوب رئيسة البرلمان الفيدرالي السابقة هجوما ضاريا على منتقدي وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي بشأن استغلالها رحلات على نفقة الدولة في إنجاز مصالح خاصة.

وقالت بيشوب إن مجموعة من الاشتراكيين المخمورين دأبوا على إلقاء اللوم على الجميع فيما عدا أنفسهم.

وتنحت سوزان لي من منصبها كوزيرة صحة لحين انتهاء التحقيقات في استغلال رحلات سفر يمولها دافعو الضرائب لإنجاز مصالح شخصية مثل شراء شقة في غولد كوست.

وكانت بيشوب نفسها قد هجرت عالم السياسة بعد تورطها في فضيحة مشابهة باستئجار هليكوبتر للسفر من ملبورن إلى غيلونغ على حساب دافعي الضرائب لحضور حفل تبرعات للحزب الليبرالي.

ونقلت سكاي نيوز عن بيشوب قولها إن سوزان لي تتعرض للهجوم من أشخاص "يتصرفون كمجموعة من الكلاب".

ولفتت بيشوب أنها تقدمت باستقالتها عام 2015 من منصبها كرئيسة لمجلس النواب لأن توني أبوت رئيس الوزراء آنذاك طلب منها ذلك، وذكرت أن مساعديها هم من كانوا قد رتبوا مسألة رحلتها لحضور حفل التبرعات.

وأردفت: "أستطيع تصور أن يكون سفر سوزان لي بنفس الأسلوب، لكني لا أمتلك معلومات شخصية حول الأمر".

واستدركت: "بيد أنني أعرف مجموعة من الاشتراكيين دأبوا على مهاجمة المشروعات الحرة ومؤيديها".

وتابعت: "أعرف اشتراكيين يتصرفون مثل المخمورين ويلومون الجميع عدا أنفسهم، ومستعدون لتدمير الوطن بأكمله".

وطالبت بيشوب بضرورة تحري الدقة في التحقيقات المتعلقة بسوزان لي قبل البت في نتائج قاطعة، ولفتت إلى خيبة أملها من تخلي زملاء وزيرة الصحة عنها.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا