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فضيحة الوزير الأسترالي دارين شيستر..اشترى عقارا وحضر مباراة تنس في رحلة رسمية
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بعد تنحي وزيرة الصحة سوزان لي عن منصبها لحين انتهاء التحقيقات في استغلال رحلات على نفقة الدولة في إنجاز مصالح خاصة، ظهرت فضيحة أخرى تتعلق هذه المرة بالوزير دارين شيستر.
وذكرت تقارير أن شيستر اشترى عقارا بغرض الاسثمار خلال رحلة يمولها دافعو الضرائب بملبورن وكذلك حضر مباراتي تنس وكرة قدم.
وكانت سوزن لي قد تنحت مؤقتا بعد فضيحة شراء منزل في غولد كوست بقيمة تناهز 800 ألف دولار أثناء رحلة لكوينزلاند، مما أعاد المناقشات حول حالة الفوضى في الخطوط الفاصلة بين الواجبات العامة للسياسيين الأستراليين ومصالحهم الشخصية.
ووفقا لإقرار الذمة المالية لشستر، فإنه اشترى وحدة سكنية مؤلفة من غرفتي نوم في إيفانهو، أحد أحياء ملبورن الراقية، بينما كان في رحلة عمل رسمية في 27 يناير 2016.
وقالت متحدثة باسم الوزير إن التاريخ المذكور كان موعد إنهاء الإجراءت الأخيرة لشراء الوحدة السكنية، لافتة إلى أن الوزير حصل على مفتاحها من المالك في اليوم المذكور.
شستر الذي يشغل الآن منصب وزير النقل والبنية التحتية كان في ذلك الوقت مساعد وزير الدفاع.
وحصل شستر آنذاك على بدل سفر على حساب دافعي الضرائب بلغ 876 دولارا لرحلتين في 26 يناير و27 يناير.
الأجندة الرسمية لشستر تضمنت تمثيله الحكومة في حفل تجنيد قوات الدفاع الأسترالية في النصب التذكاري يوم 27 يناير 2016.
وأضافت المتحدثة الرسمية: "الوزير أعلن ذلك في السجلات ويثق تماما أنه لم يخالف القواعد، إذ أنه لم يطلب مصاريف من الدولة عندما سافر لشراء الشقة في أواخر نوفمبر الماضي.
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