أستراليا: ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوب مذهل

أثار مقطع فيديو صوّرته طائرة من دون طيار "درون" لتعبيد إحدى الطرق في غرب أستراليا إعجاب الكثيرين، وحصد ملايين مشاهدات على موقع "يوتيوب".

ويظهر المقطع السلاسة والسرعة في تعبيد طريق ببلدة مورا الأسترالية، حيث تمر الشاحنة الأولى لتبليط الطريق بالزفت، فيما تمر شاحنة ثانية لتغطية الطريق بالحصى.

وقال آلان ليسون، أحد المسؤولين في بلدة مورا "اعتقدنا في البداية أن صفحتنا على فيسبوك جرى اختراقها، لم نصدق الأرقام القياسية التي حققها الفيديو (14 مليون مشاهدة).. ولكن بعدها تأكدنا أن العدد صحيح".

المصدر: سكاي نيوز