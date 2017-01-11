أستراليا: فضائح سوزان لي.. العرض مستمر

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - ما زالت الفضائح تضرب بقسوة وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي التي أعلنت تنحيها عن منصبها انتظارا لنتيجة التحقيقات حول استغلال رحلات سفر على حساب دافعي الضرائب في إنجاز مصالح شخصية.

وكشفت تسريبات أن سوزان لي اشترت شقة في جولد كوست من متبرع للحزب الليبرالي بعد شهور من تلقي شركته منحة تدريب موظفين من وزارة التعليم قيمتها 110 ألف دولار وقتما كانت سوزان لي تشغل منصب مساعد الوزير.

وكشف سجلات وزارة التعليم أن متبرع الحزب الليبرالي مارتين كوركري مالك مراكز "تشيلدرين فرست ليرنينج" تلقى منحة لتدريب موظفيه في نوفمبر 2014 وقتما كانت سوزان لي مساعدا لوزير التعليم.

وبعها بستة شهور، اشترت سوزان لي شقة المتبرع في غولد كوست بقيمة 795 ألف دولار أقل 35 ألف دولار من المبلغ الذي دفعه كوركي لشراء الشقة قبل تسع سنوات.

بيد أن المتبرع الليبرالي نفى أي اتصال مباشر بينه وبين سوزان لي قبل شرائها العقار.

صورة لشقة سوزان لي التي اشترتها من المتبرع الليبرالي

وتأتي التسريبات في أعقاب أنباء حول تكبيد سوزان لي دافعي الضرائب آلاف الدولارات في رحلات جوية بطائرة خاصة بدلا من ركوب طائرة ركاب عادية.

وتمتلك سوزان لي رخصة قيادة طائرات لكن إرشادات هيئة سلامة الطيران المدني تلزم الطيارين بقيادة 3 رحلات على الأقل كل 90 يوم لاستمرار الرخصة.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا