- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- راقصات سابقات: نادي شيتا الأمريكي وكرٌ للجرائم
- إبراهيموفيتش: هدفي الدوري الإنكليزي
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2017
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2017
- ترمب ومقاومة الإعلام
- بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به او اغتياله على طريقة كيندي؟ وهل علاقته “الحميمة” ببوتين هي السبب؟
- رئاسة بلا فضائح وعنصرية لا تموت
- ميشال عون ضد وجود حزب الله في سوريا
- لا حل للملاحة... والمشنوق يفجِّر "استحالة"
- عودة عون تطلق ورشة التعيينات
- عون: دور "حزب الله" جزء من ازمة الشرق الاوسط
- مانشيت:المجلس يُشرِّع أبوابه للتشريع... ونتائج جــولة عون تظهر لاحقاً
- المشنوق تحدث عن "استحالة" الوصول إلى قانون جديد... ماذا قال لريفي؟
- أيها اللبنانيون تواضعوا
- بين الإرباك السياسي وتعزيز المواقع لا إضعافها الاصطفاف وراء جنبلاط أم وراء قانون الستين!؟
- إسرائيل حمَّلت لبنان مسؤولية السلاح الفلسطيني فهل تحمّله أميركا مسؤولية سلاح "حزب الله"؟
- جنبلاط غير مُستهدَف... إلّا إذا فعلها الأسد!
- ثمارُ الزيارة و"بوّابة" الانتخابات
- مِن الحريري الأب الى الحريري الإبن
- «حروب» طرابلس الدونكيشوتية: المقاعد تتسع للجميع!
- بورصة الانتخابات: «الستين» نافذ وعون يرفض التمديد ولو تقنياً
على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على حساب دافعي الضرائب الأستراليين، تناول وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون عشاء عمل "5 نجوم" بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4000 دولار.
العشاء المذكور تضمن 7 زجاجات من النبيذ الفاخر داخل فندق شهير بواشنطن دي سي.
ضيوف دوتون على العشاء شملوا موظفيه ومسؤولين أمريكيين سابقين وباحثين، حيث استمتع كل منهم بوجبة بقيمة 360 دولار للفرد أثناء زيارة للولايات المتحدة استغرقت ثلاثة أيام لإجراء مباحثات رفيعة المستوى في فبراير 2016.\
وكشفت وثائق حكومية تم الإفراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن دوتون وكبير موظفيه كريغ ماكلاتشان كان قد تم منحهما 2000 دولار كبند وجبات ونثريات خلال الزيارة المذكورة.
لكن عشاء 17 فبراير فقط تكلف آنذاك 3929 دولار.
وبينما كان دوتون يقيم بفندق ويستين، لكنه تناول العشاء بفندق "جيفرسون" المجاور، الذي يوصف بأنه الأكثر تميزا بالمدينة.
واستمتع دوتون وضيوفه بزجاجتين خمور ماركة Far Niente chardonnaوثلاث زجاجات ماركة Chappellet وزجاجتين ماركة Mark Ryan بالإضافة إلى أنواع متميزة من أشهى الأطعمة علي حساب دافعي الضرائب الأستراليين.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
- أستراليا: فضائح سوزان لي.. العرض مستمر
- أستراليا: ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوب مذهل
- موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية
- فضيحة الوزير الأسترالي دارين شيستر..اشترى عقارا وحضر مباراة تنس في رحلة رسمية
- أستراليا.. رئيسة البرلمان السابقة: "مجموعة من الكلاب" تهاجم وزيرة الصحة
- تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية
- فضيحة الوزيرة سوزان لي تكشف إهدار المال العام في أستراليا
- عضو بالكونجرس: ترامب سيجمد اتفاق اللاجئين بين أستراليا وأمريكا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)