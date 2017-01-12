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على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار

آخر تحديث: منذ 30 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - على حساب دافعي الضرائب الأستراليين، تناول وزير الهجرة الأسترالي بيتر دوتون عشاء عمل "5 نجوم" بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 4000 دولار.

 

العشاء المذكور تضمن 7 زجاجات من النبيذ الفاخر داخل فندق شهير بواشنطن دي سي.

 

ضيوف دوتون على العشاء شملوا موظفيه ومسؤولين أمريكيين سابقين وباحثين، حيث استمتع كل منهم بوجبة بقيمة 360 دولار للفرد أثناء زيارة للولايات المتحدة استغرقت ثلاثة أيام لإجراء مباحثات رفيعة المستوى في فبراير 2016.\

 

وكشفت وثائق حكومية تم الإفراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن دوتون وكبير موظفيه كريغ ماكلاتشان كان قد تم منحهما 2000 دولار كبند وجبات ونثريات خلال الزيارة المذكورة.

 

لكن عشاء 17 فبراير فقط تكلف آنذاك 3929 دولار.

 

وبينما كان دوتون يقيم بفندق ويستين، لكنه تناول العشاء بفندق "جيفرسون" المجاور، الذي يوصف بأنه الأكثر تميزا بالمدينة.

 

واستمتع دوتون وضيوفه بزجاجتين خمور ماركة Far Niente chardonnaوثلاث زجاجات ماركة Chappellet وزجاجتين ماركة Mark Ryan بالإضافة إلى أنواع متميزة من أشهى الأطعمة علي حساب دافعي الضرائب الأستراليين.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

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