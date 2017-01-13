أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟

السيناتور السابق رود كوليتون

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت السيناتورة الأسترالية بولين هانسون إن لديها "بديل ممتاز" يحل محل السيناتور السابق بحزب "أمة واحدة" رود كوليتون في مجلس الشيوخ.

وفي أول مقابلة في أعقاب إقصاء البرلمان للمزارع السابق، بعد إعلان المحكمة إفلاسه، قالت هانسون: "لست سعيدة بهذا الأمر، إنه انهيار".

وتعهد كوليتون بالطعن على إقصائه من البرلمان، بعد أن تم إبلاغه الأربعاء إنه يفتقد الأهلية للبقاء في منصبه.

ووصف كوليتون القرار بالمتسرع مطالبا بضرورة إلغائه، مؤكدا اعتزامه القتال أمام المحكمة الفيدرالية ضد إعلان إفلاسه، السبب النهائي الذي أقصاه من البرلمان.

وأصدرت المحكمة الفيدرالية قرارا الشهر الماضي بإفلاس كوليتون بعد فشله في إعادة دين بقيمة 280 ألف دولار لـ ديك لستر المدير السابق لـ "ويست فارمرز".

لكن كوليتون أعرب عن تذمره من تسرع المحكمة في الحكم وعدم منحها الوقت الكافي لفريق الدفاع.

وأصبح مقعد كوليتون شاغرا في مجلس الشيوخ لكن البديل يعتمد على نتيجة معركة الاستئناف القانونية التي يعتزم السيناتور السابق خوضها.

كما ستقرر محكمة النزاعات ستقرر إذا ما كان كوليتون مؤهلا من الأساس للترشح في مجلس الشيوخ حيث كان قد صدر ضده حكم إدانة بتهمة السرقة وتم إلغاؤه فيما بعد في وقت الانتخابات الفيدرالية يوليو الماضي.

وأضافت هانسون: "أعتقد أن كوليتون كان يمكن أن يصبح نائبا عظيما لسكان أستراليا الغربية لا سيما فيما يتعلق بمشكلات الفلاحين، لست سعيدة بالمصير الذي وصل إليه "

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا