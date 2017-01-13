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استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 110
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استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
صورة من أرشيف رويترز لوزيرة الصحة في استراليا سوزان لي

سيدني (رويترز) - قالت وزيرة الصحة في استراليا سوزان لي اليوم الجمعة إنها استقالت من منصبها الوزاري وسط فضيحة تتعلق بالمصروفات.

كانت الوزيرة تحدت نداءات تطالبها منذ أسبوع بالاستقالة بعد أن اتضح إنها قدمت كشوف مصروفات عن عدة زيارات لمنطقة جولد كوست لقضاء العطلات في ولاية كوينزلاند بما في ذلك شراء عقار استثماري قالت إنها اشترته بشكل مفاجئ.

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