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استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
آخر تحديث: منذ 1 ساعةالكاتب:
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قيّم هذا المقال/الخبر:
سيدني (رويترز) - قالت وزيرة الصحة في استراليا سوزان لي اليوم الجمعة إنها استقالت من منصبها الوزاري وسط فضيحة تتعلق بالمصروفات.
كانت الوزيرة تحدت نداءات تطالبها منذ أسبوع بالاستقالة بعد أن اتضح إنها قدمت كشوف مصروفات عن عدة زيارات لمنطقة جولد كوست لقضاء العطلات في ولاية كوينزلاند بما في ذلك شراء عقار استثماري قالت إنها اشترته بشكل مفاجئ.
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