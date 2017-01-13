السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة

وزيرة الخارجية جولي بيشوب مع زوجها ديفيد بانتون

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شراء شقة أثناء رحلة على نفقة الدولة، وتأجير طائرات خاصة على حساب دافعي الضرائب 6 مرات على الأقل، والسفر لحضور حفلات باذخة برفقة شخصيات أعمال بارزة كلها مصروفات منسوبة لوزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي.

المتأمل في المصروفات التي ينفقها كبار السياسيين على نفقة دافعي الضرائب يشعر بالدهشة بل أن الأمر يمتد إلى عائلاتهم.

فعلى سبيل المثال، تسمح القوانين لزوج عضو البرلمان بالسفر بين الولايات 3 مرات سنويا على نفقة الدولة بدرجة رجال الأعمال ذهابا وعودة لكن لأغراض تتعلق بأنشطة رسمية لا خاصة.

وكشفت مراجعة أجريت العام الماضي أن مثل هذه الرحلات تستغلها عائلات السياسيين في قضاء العطلات بين الولايات الأسترالية المختلفة وليس العمل العام.

وتعرض السياسي العمالي توني بيرك لانتقادات عندما اعترف باستغلال ذلك أثناء عطلة أولاده المدرسية للذهاب إلى Uluru عام 2012 .

وفي عام 2015 أعاد توني بيرك 94 دولارا قيمة مصروفات على حساب دافعي الضرائب حيث سافر إلى "كومكارك لحضور حفل روبي ويليامز.

وزير التعليم السابق كريستوفر باين تعرض لاستجواب بشأن مصروفات على نفقة الدولة بقيمة 5000 دولار لسفر عائلته إلى سيدني اثناء فترة أعياد الكريسماس والعام الجديد في 2010.

وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب دافعت عن تلقيها أموالا حكومية بلغت 2716 دولارا من أجل رحلة لملبورن لحضور مباراة بولو ولفتت أنها دعيت بصفتها الرسمية كوزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الحزب الليبرالي.

القواعد الوزارية تمنع سفر السياسيين على حساب دافعي الضرائب لاغراض خاصة، لكنها تسمح فقط بالسفر عندما يتعلق الأمر بشؤون العمل العام.

رئيسة البرلمان السابقة برونوين بيشوب خضعت للاستجواب العام الماضي على خلفية رحلة على نفقة الدولة بطائرة هليكوبتر من ملبورن إلى جيلونج لحضور حفل أقامه متبرع ليبرالي، واضطرت في النهاية لرد مبلغ 5227 دولارا.

رئيس البرلمان السابق بيتر سليبر اضطر لرد مصروفات تناهز 17 ألف دولار بينها 7000 دولار نفقات سفر لأفراد عائلته.

السيناتور العمالي سام داستياري أجبر على الاستقالة من الصفوف الأمامية العام الماضي في فضيحة نفقات مماثلة استعان خلالها بخدمات شركة تعليم ذات صلة بالحكومة الصينية.

برونوين بيشوب

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا