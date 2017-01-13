- DNA - إنتصار الأسد واندثار سوريا
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- 10 أثرياء الأكثر سخاء في العالم منهم سعودي .. من هو؟
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- النظام السوري يتهم إسرائيل بقصف مطار المزة.. ويتوعدها
- مقتل 8 على الأقل وسقوط عدد من الجرحى في اعتداء انتحاري بالعاصمة السورية دمشق
- روسيا وتركيا اتفقتا على تنسيق ضرباتهما الجوية في سوريا
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- راقصات سابقات: نادي شيتا الأمريكي وكرٌ للجرائم
- إبراهيموفيتش: هدفي الدوري الإنكليزي
- بدون تعليق
- توقعات الأبراج ليوم January 13, 2017
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
- حدث في مثل هذا اليوم January 13, 2017
- ترمب ومقاومة الإعلام
- بدأت “المؤسسة” الامريكية حربها على ترامب مبكرا بـ”ابتزازه” جنسيا.. فهل هي مقدمة للإطاحة به او اغتياله على طريقة كيندي؟ وهل علاقته “الحميمة” ببوتين هي السبب؟
- رئاسة بلا فضائح وعنصرية لا تموت
- ميشال عون ضد وجود حزب الله في سوريا
- لا حل للملاحة... والمشنوق يفجِّر "استحالة"
- عودة عون تطلق ورشة التعيينات
- عون: دور "حزب الله" جزء من ازمة الشرق الاوسط
- مانشيت:المجلس يُشرِّع أبوابه للتشريع... ونتائج جــولة عون تظهر لاحقاً
- المشنوق تحدث عن "استحالة" الوصول إلى قانون جديد... ماذا قال لريفي؟
- أيها اللبنانيون تواضعوا
السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - شراء شقة أثناء رحلة على نفقة الدولة، وتأجير طائرات خاصة على حساب دافعي الضرائب 6 مرات على الأقل، والسفر لحضور حفلات باذخة برفقة شخصيات أعمال بارزة كلها مصروفات منسوبة لوزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي.
المتأمل في المصروفات التي ينفقها كبار السياسيين على نفقة دافعي الضرائب يشعر بالدهشة بل أن الأمر يمتد إلى عائلاتهم.
فعلى سبيل المثال، تسمح القوانين لزوج عضو البرلمان بالسفر بين الولايات 3 مرات سنويا على نفقة الدولة بدرجة رجال الأعمال ذهابا وعودة لكن لأغراض تتعلق بأنشطة رسمية لا خاصة.
وكشفت مراجعة أجريت العام الماضي أن مثل هذه الرحلات تستغلها عائلات السياسيين في قضاء العطلات بين الولايات الأسترالية المختلفة وليس العمل العام.
وتعرض السياسي العمالي توني بيرك لانتقادات عندما اعترف باستغلال ذلك أثناء عطلة أولاده المدرسية للذهاب إلى Uluru عام 2012 .
وفي عام 2015 أعاد توني بيرك 94 دولارا قيمة مصروفات على حساب دافعي الضرائب حيث سافر إلى "كومكارك لحضور حفل روبي ويليامز.
وزير التعليم السابق كريستوفر باين تعرض لاستجواب بشأن مصروفات على نفقة الدولة بقيمة 5000 دولار لسفر عائلته إلى سيدني اثناء فترة أعياد الكريسماس والعام الجديد في 2010.
وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب دافعت عن تلقيها أموالا حكومية بلغت 2716 دولارا من أجل رحلة لملبورن لحضور مباراة بولو ولفتت أنها دعيت بصفتها الرسمية كوزيرة للخارجية ونائبة لرئيس الحزب الليبرالي.
القواعد الوزارية تمنع سفر السياسيين على حساب دافعي الضرائب لاغراض خاصة، لكنها تسمح فقط بالسفر عندما يتعلق الأمر بشؤون العمل العام.
رئيسة البرلمان السابقة برونوين بيشوب خضعت للاستجواب العام الماضي على خلفية رحلة على نفقة الدولة بطائرة هليكوبتر من ملبورن إلى جيلونج لحضور حفل أقامه متبرع ليبرالي، واضطرت في النهاية لرد مبلغ 5227 دولارا.
رئيس البرلمان السابق بيتر سليبر اضطر لرد مصروفات تناهز 17 ألف دولار بينها 7000 دولار نفقات سفر لأفراد عائلته.
السيناتور العمالي سام داستياري أجبر على الاستقالة من الصفوف الأمامية العام الماضي في فضيحة نفقات مماثلة استعان خلالها بخدمات شركة تعليم ذات صلة بالحكومة الصينية.
برونوين بيشوب
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- ميريام كلينك تفاجئ متابعيها بفستان يكشف ما تحته .. هل كانت بلا ملابس داخلية !؟
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- هدير...حملت وأنجبت بدون زواج "رسمي" فأشعلت مصر
- كايلي جينر تجلس في أحضان حبيبها بالمايوه
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
- أستراليا: فضائح سوزان لي.. العرض مستمر
- أستراليا: ملايين المشاهدات لفيديو رصف طريق بأسلوب مذهل
- موقع أسترالي: 20 غذاء 0 سعرات حرارية
- فضيحة الوزير الأسترالي دارين شيستر..اشترى عقارا وحضر مباراة تنس في رحلة رسمية
- أستراليا.. رئيسة البرلمان السابقة: "مجموعة من الكلاب" تهاجم وزيرة الصحة
- تنحت عن منصبها حتى انتهاء التحقيقات.. تفاصيل فضيحة جديدة لوزيرة الصحة الأسترالية
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)