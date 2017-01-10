هل تعيش أستراليا مرحلة فقاعة عقارية؟

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - هل يمكن الجزم بأن أستراليا تمر بحالة من الفقاعة العقارية التي تتسبب فيها المضاربات في تزايد جنوني لأسعار المساكن قبل حدوث انفجار لتلك الفقاعة الزائفة وتبدأ مرحلة الهبوط؟

أسعار المساكن في بعض العواصم الأسترالية خارج نطاق السيطرة، وشهد هذا الأسبوع اقتراحات بوقف تخفيضات سعر الفائدة في خطوة لن تفشل فحسب في حل المشكلة لكنها ستترك تأثيرا على المدن التي لا تعاني من ارتفاع رهيب في أسعار العقارات.

وفي 2016 ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 16 % في سيدني و14 % في ملبورن، وبلغت متوسط الزيادة في عواصم الولايات والأقاليم الأسترالية 11 %.

بيد أن أسعار العقارات في بيرث شهدت هبوطا بنسبة 4 % خلال العام المنصرم.

وكشف مكتب الإحصائيات الأسترالي أن أسعار العقارات صعدت إلى الضعف تقريبا منذ عام 2003 بل أنها تزايدت في سيدني بنسبة 50 % منذ 2013.

المؤكد أن أسعار العقارات في المدن المذكورة تنمو على نحو يتجاوز دخول المواطنين، بما يشير إلى انهيار او انخفاض متوقع في الأسعار لكن ذلك لن يحدث على المدى القريب.

لكن السؤال هل نعيش في فقاعة عقارية الآن؟

الظروف التي تحدد الفقاعات العقارية ليست واضحة المعالم الآن لذلك لا تجعل أحدا يصور لك الأمر وكأنه حقيقة مؤكدة.

لكن في جميع الحالات، من المؤكد أن يصاب الاقتصاد الأسترالي بضربة كبيرة إذا توقفت الأسعار فجأة عن الزيادة، وقد يضحى التأثير أكثر قسوة إذا اتخذت الأسعار منحنى الانهيار.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا