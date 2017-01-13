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محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
المصدر: The Australian
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه أحد أئمة ملبورن اتهامات تتعلق بضلوعه في تزويج طفلة تحت السن القانونية بالإكراه.

 

ومثل الإمام إبراهيم Omerdic ، 61 عاما، أمام محكمة ملبورن صباح الجمعة بتهمة إتمام إجراءات تزويج قاصر بشكل قسري في حديقة "نوبل" يوم 29 سبتمبر العام الماضي.

 

وكشفت وثائق المحكمة أن الشيخ إبراهيم هو الذي أتم إجراءات الزواج.

 

وأصدرت المحكمة قرارا بتأجيل القضية حتى الثالث من فبراير.

 

وأصدر مجلس إدارة أئمة فيكتوريا بيانا في وقت سابق من هذا الأسبوع يدين مثل هذا النوع غير المشروع من الزواج.

 

وقال البيان: "ينبغي على الأئمة لقاء العروسين قبل إتمام النكاح على الطريقة الإسلامية للتيقن من مدى انطباق السن القانونية والتأكد على موافقتهما".

 

وتابع البيان: "نحن مطالبون كمسلمين أستراليين باحترام قوانين هذا البلد".

 

وفي ذات السياق، أصدر المجلس الإسلامي لفيكتوريا بيانا أدان فيه كافة حالات الزواج القسري قائلا: "لا يمكن تبرير الزواج تحت السن القانونية في أستراليا حتى لو تسامحت بلدان أخرى مع ذلك".

 

المصدر: The Australian
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