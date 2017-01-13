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كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بينما يطارد السنترلينك فقراء أستراليا ويطالبهم بدفع ديون مزعومة، يعيث الوزراء والسياسيون فسادا ويهدرون الأموال العامة، وفقا للكاتب جاسون ويلسون في مقال بصحيفة الجارديان.
وأضاف الكاتب: "، ثمة بعض مظاهر التعفن الهيكلي داخل الحياة الداخلية الأسترالية تجلت مظاهرها في مظهرين أساسيين أولهما مطالبة الحكومة للعديد من الأستراليين الضعفاء وذوي الحالات الخاصة برد أموال للسنترلينك، وبالمقابل تم اكتشاف العديد من الحالات لسياسيين يسرقون أموال دافعي الضرائب وينفقونها على أمور شخصية لا تتعلق بالمصلحة العامة".
وزير الخدمات الإنسانية ألان تودج دافعت عن آلية الاختيار العشوائي لأشخاص ومطالبتهم بدفع ديون للسنترلينك بدعوى أن ذلك يوفر أموالا للدولة.
وبالمقابل، كشفت تقارير أن بعضا من أعضاء حكومة تيرنبول وبرلمانيين آخرين يهدرون أموال دافعي الضرائب على شؤونهم الخاصة.
وكانت وزيرة الصحة الأسترالية سوزان لي قد تنحت عن منصبها بعد ضلوعها في عدة وقائع تتعلق بإهدار المال العام، مثل شرائها شقة بجولد كوست أثناء رحلة عمل إلى ولاية كوينزلاند.
وقارن الكاتب بين الفساد السياسي التي تجلى مؤخرا في الولايات المتحدة وبين الحياة الأسترالية، واصفا الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه قوة مدمرة ضرب النظام السياسي الأمريكي بانفجار مدو.
بيد أن ديمقراطيات ليبرالية أخرى يمكن أن تنخفض حظوظها عبر انكماش طويل المدى.
الديمقراطية الأسترالية تمر بمرحلة ربما تكون الأكثر هشاشة في تاريخها في ظل محاولة بعض السياسيين تقليد الاتجاهات الأمريكية الجديدة.
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