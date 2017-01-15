فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير ان وزير المالية الأسترالي ماثياس كورمان حصل على أكثر من 23000 دولار على حساب دافعي الضرائب مقابل عطلات نهاية الأسبوع في بروم.

وبعد أيام قليلة من استقالة وزير الصحة سوزان لي على خلفية القيام بمصالح خاصة أثناء مهمات رسمية على نفقة الدولة، تم اكتشاف حصول ماثياس كومان أكثر من 23000 دولار من أموال دافعي الضرائب على رحلات إلى مدينة بروم مع زوجته على مدى يتجاوز 5 سنوات بدعوى لقائه مع الناخبين في أستراليا الغربية.

وخلال الفترة بين 2010-2014 قام السيناتور كورمان وزوجته بخمس رحلات إلى بروم على حساب دافعي الضرائب.

إحدى هذه الرحلات حدثت في يوليو 2014 بتكلفة 6696 دولارا بينهما 5662 مصاريف رحلات طيران.

وعلاوة على ذلك، حصل كورمان من الدولة على 820 دولارا بدل سفر و214 دولارا مصاريف سيارة.

وفي 2013، أخذ كورمان من أموال دافعي الضرائب 4563 دولار مقابل رحلة من الجمعة إلى الأحد.

وفي مايو 2012، أهدر الوزير 4831 دولارا قيمة مصروفات رحلة إلى بروم أيضا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لما حصل عليه وزير المالية من الحكومة لقاء قضاء تلك العطلات 23088 دولارا.

لكن متحدثة باسم كورمان الذي تقلد حقيبة الدفاع قالت إن النفقات مشروعة وملائمة.

وتابعت: "وظيفة كورمان كسيناتور في أستراليا الغربية تتطلب بالضرورة نفقات سفر إلى دائرته الانتخابية لحضور مناسبات والاجتماع مع الناخبين".

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا