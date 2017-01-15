- استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية
- فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
- النظام السوري يسيطر على عين الخضرا والمعارك تتواصل
- دراسة صادمة: أغلب الإيرانيين عرب.. ومعظم المصريين أفارقة
- السعودية وسجالات السينما والحفلات
- توقعات الأبراج ليوم January 15, 2017
- مفتاح الحل.. مؤتمر الأستانة.. الأزمة السورية
- حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017
- قطار التشريع ينطلق دون قانون انتخاب ومجلس وزراء في السرايا.. دون تعيينات
- دعوة إلى عدم الإفراط والتسرع في التوقعات نتيجة إيجابيات الزيارة الرئاسية للسعودية
- عون إلى القاهرة قبل نهاية يناير وفي الفاتيكان وباريس خلال فبراير
- الحريري يدخل على خط الخلاف بين المشنوق وريفي
- أولى جلسات «العهد» النيابية الأربعاء
- حزب الله يفشل في تشويه زيارة عون إلى الخليج
- ما بعد زيارة عون إلى السعودية: قبول لبناني بالسيطرة الإيرانية
- ...وتستمر إستراتيجية البلبلة لليانكي مع ريكس تيلرسون
- مع أوباما: الحبّ من طرف واحد
- أي وليد جنبلاط... سيكون بعد الانتخابات؟
- ريفي والمشنوق.. حرب"إستباقية" لاستعادة الشارع "المستقبلي" في الشمال
- تحت الضغط التركي.. المعارضة السورية توافق على "أستانة"
- فيلت: ماذا فعلت صواريخ تنظيم الدولة بدبابة ليوبارد الألمانية؟
- وثيقة مسربة.. بشار الأسد وشقيقه ماهر والكيمياوي ثالثهما
- DNA - تل أبيب لﻷسد: انا في انتظارك مليت
- الفنانة قمر.. يا ربي كما خلقتني!
- قلق الأميركيّين يتزايد مع اقتراب "تنصيب" ترامب!
فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير ان وزير المالية الأسترالي ماثياس كورمان حصل على أكثر من 23000 دولار على حساب دافعي الضرائب مقابل عطلات نهاية الأسبوع في بروم.
وبعد أيام قليلة من استقالة وزير الصحة سوزان لي على خلفية القيام بمصالح خاصة أثناء مهمات رسمية على نفقة الدولة، تم اكتشاف حصول ماثياس كومان أكثر من 23000 دولار من أموال دافعي الضرائب على رحلات إلى مدينة بروم مع زوجته على مدى يتجاوز 5 سنوات بدعوى لقائه مع الناخبين في أستراليا الغربية.
وخلال الفترة بين 2010-2014 قام السيناتور كورمان وزوجته بخمس رحلات إلى بروم على حساب دافعي الضرائب.
إحدى هذه الرحلات حدثت في يوليو 2014 بتكلفة 6696 دولارا بينهما 5662 مصاريف رحلات طيران.
وعلاوة على ذلك، حصل كورمان من الدولة على 820 دولارا بدل سفر و214 دولارا مصاريف سيارة.
وفي 2013، أخذ كورمان من أموال دافعي الضرائب 4563 دولار مقابل رحلة من الجمعة إلى الأحد.
وفي مايو 2012، أهدر الوزير 4831 دولارا قيمة مصروفات رحلة إلى بروم أيضا.
وبلغت التكلفة الإجمالية لما حصل عليه وزير المالية من الحكومة لقاء قضاء تلك العطلات 23088 دولارا.
لكن متحدثة باسم كورمان الذي تقلد حقيبة الدفاع قالت إن النفقات مشروعة وملائمة.
وتابعت: "وظيفة كورمان كسيناتور في أستراليا الغربية تتطلب بالضرورة نفقات سفر إلى دائرته الانتخابية لحضور مناسبات والاجتماع مع الناخبين".
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية
- فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
- محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه
- هل تعيش أستراليا مرحلة فقاعة عقارية؟
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
- أستراليا: بعد طرد البرلمان لـ "المفلس" كوليتون.. ماذا قالت بولين هانسون؟
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)