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استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية

آخر تحديث: منذ 14 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قال أكثر من 80 % من الأستراليين إن الفساد بات متفشيا داخل عالم السياسة وطالبوا بإنشاء فيدرالية جديدة لمكافحته.

 

يأتي ذلك في أعقاب أحداث الأسبوعين الماضيين التي تضمنت انتهاك سياسيين فيدراليين لأموال دافعي الضرائب على نحو يخالف كافة القواعد.

 

الاستطلاع الجديد يؤكد أن الشعب الأسترالي فاض به الكيل من الفساد.

 

الاستطلاع المذكور أجرته مؤسسة ReachTEL وشارك فيه 2285 شخصا وتم أخذ الآراء هاتفيا مساء الخميس في ظل غضب عام متصاعد من تورط سياسيين في فضائح مالية مثل وزير الصحة المستقيلة سوزان لي التي استغلت رحلات ممولة على حساب دافعي الضرائب في إنجاز مصالح خاصة مثل شراء شقة في جولد كوست.

 

القائمون على الاستطلاع وجهوا سؤالا للمشاركين: "هل تعتقد أن هناك فسادا في السياسة الفيدرالية؟"

 

وكانت إجابة 85.3% من المشاركين بنعم، وقال 55.2 % إن هنالك الكثير من مظاهر الفساد، بينما قال 30.1 % إن هناك القليل منه.

 

6.7 % فقط من الأستراليين المشاركين أجابوا بـ "لا".

 

الاستطلاع أشرف عليه المعهد الأسترالي، وهو مركز بحوث يروج لإنشاء مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد.

 

وردا على سؤال إذا ما كانوا يرغبون في إنشاء مفوضية فساد فيدرالية، شبيهة بتلك المؤسسات المعنية بذلك في الولايات الأسترالية، قال 82.3 % إنهم يدعمون الخطوة، فيما قال 6.6 % فقط إنهم يرفضونها.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
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