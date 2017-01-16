- أوساط لبنانية تتوقع تعيين سفير سعودي خلال هذا الشهر
- بيضون: حزب الله يتحسب لوقوع صدام بينه وبين العهد بـ «شيطنة» قانون الستين
- حدث في مثل هذا اليوم January 16, 2017
- الغارديان: كيف تغير إيران التركيبة الطائفية بسوريا؟
- لماذا اغتيل اللواء الغضبان الوسيط المفاوض لانهاء “حرب المياه” وتخفيف معاناة خمسة ملايين من مواطني العاصمة دمشق؟ ومن هي الجهات التي تقف خلف هذه الجريمة الإرهابية؟ وهل حققت أهدافها؟
- في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد
- "أستانة" وسورية المفيدة لأمن اسرائيل
- من التراث الفلسطيني
- شذرات فلسفية – 3
- استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية
- فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
- النظام السوري يسيطر على عين الخضرا والمعارك تتواصل
- دراسة صادمة: أغلب الإيرانيين عرب.. ومعظم المصريين أفارقة
- السعودية وسجالات السينما والحفلات
- توقعات الأبراج ليوم January 15, 2017
- مفتاح الحل.. مؤتمر الأستانة.. الأزمة السورية
- حدث في مثل هذا اليوم January 15, 2017
- قطار التشريع ينطلق دون قانون انتخاب ومجلس وزراء في السرايا.. دون تعيينات
- دعوة إلى عدم الإفراط والتسرع في التوقعات نتيجة إيجابيات الزيارة الرئاسية للسعودية
- عون إلى القاهرة قبل نهاية يناير وفي الفاتيكان وباريس خلال فبراير
- الحريري يدخل على خط الخلاف بين المشنوق وريفي
- أولى جلسات «العهد» النيابية الأربعاء
- حزب الله يفشل في تشويه زيارة عون إلى الخليج
- ما بعد زيارة عون إلى السعودية: قبول لبناني بالسيطرة الإيرانية
- ...وتستمر إستراتيجية البلبلة لليانكي مع ريكس تيلرسون
في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة الجارديان إن شخصيات بارزة في أستراليا أعلنت عن دعمها لفكرة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد في أستراليا على غرار الولايات، ووقعت على خطاب مفتوح بهذا الشأن.
يأتي ذلك في أعقاب أسابيع من الفضائح السياسية المرتبطة بنفقات على حساب دافعي الضرائب، والتي أدت إلى استقالة وزيرة الصحة سوزان لي.
ووصفت الشخصيات البارزة الفساد باالقضية القومية التي لم يعد بالإمكان استمرار تجاهلها.
وكان استطلاع قد كشف أن أكثر من 85 % من الأستراليين يدعمون فكرة إنشاء مفوضية مستقلة فيدرالية لمكافحة الفساد.
وردا على سؤال إذا ما كان هناك فساد في الحياة السياسية الأسترالية على المستوى الفيدرالي، أجاب 85.3 % بنعم وفقا لما نشرته فيرفاكس ميديا السبت.
وقال 55 % من المشاركين إن هناك الكثير من مظاهر الفساد.
82% من المشاركين دعموا فكرة إنشاء مفوضية فيدرالية مستقلة لمكافحة الفساد، فيما قال 11 % إنهم لا يملكون رأيا محددا في هذا الشأن.
أكثر من 40 شخصية أسترالية بارزة وقعوا على خطاب مفتوح يدعو لإنشاء مفوضية مكافحة فساد فسدرالية.
وقال الخطاب: "الرأي العام الأسترالي أصابه التعب والضجر من نقص المحاسبة الذي تكشف في فضائح متكررة ارتكبها سياسيون فيدراليون وآخرون".
وتابع: "في نيو ساوث ويلز وبفضل مفوضية مكافحة الفساد الخاصة بالولاية، تم اكتشاف قضايا فساد خطيرة في الدوائر السياسية والحكومية".
واستطرد البيان: "الفضائح الفيدرالية المستمرة المتعلقة بانتهاكات أموال دافعي الضرائب مثل مستحقات السفر بالإضافة إلى مخالفات التبرعات السياسية وغيرها تشير إلى ضرورة توسيع نطاق مفوضيات الفساد بحيث لا تقتصر على الولايات فحسب".
جوناثون هونيور، الرئيس التنفيذي لمركز المصلحة العامة قال إن إنشاء مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد سيساهم في تنسيق جهود المؤسسات المعنية بالنظر إلى سلوكيات أعضاء الحكومة، ومضى يقول: "ثمة حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى النموذج الصحيح".
قائد الخضر ريتشارد دي ناتال قال إن التغيير مطلوب لإعادة الثقة مجددا في المؤسسات الأسترالية.
ووصف دي ناتال فكرة أن البرلمان الفيدرالي محصن من الفساد بالمضحكة.
السيناتور نيك زينوفون ذكر أن الضغط المستقل على أعضاء البرلمان لكشف نفقاتهم سيكون فعالا.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 150
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 49
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد
- استطلاع: 80 % من الأستراليين يطالبون بمفوضية مكافحة فساد فيدرالية
- فضيحة.. وزير مالية أستراليا يأخذ من أموال الشعب 23000 دولار
- كاتب أسترالي: السنترلينك يطارد الفقراء والوزراء يهدرون الأموال
- بالفيديو...رعب في أستراليا بسبب هجوم النمل الناري
- محكمة أسترالية تتهم إماما في ملبورن بتزويج طفلة بالإكراه
- هل تعيش أستراليا مرحلة فقاعة عقارية؟
- السفر على حساب شعب أستراليا.. فضائح بالجملة
- استقالة وزيرة الصحة في استراليا وسط فضيحة مالية
- على حساب شعب أستراليا.. وزير الهجرة يلتهم عشاء بـ 4000 دولار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)