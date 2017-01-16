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في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theguardian.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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في خطاب مفتوح.. مشاهير أستراليا يطالبون بمفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد
وزيرة الصحة المستقيلة سوزان لي

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت صحيفة الجارديان إن شخصيات بارزة في أستراليا أعلنت عن دعمها لفكرة إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد في أستراليا على غرار الولايات، ووقعت على خطاب مفتوح بهذا الشأن.

 

يأتي ذلك في أعقاب أسابيع من الفضائح السياسية المرتبطة بنفقات على حساب دافعي الضرائب، والتي أدت إلى استقالة وزيرة الصحة سوزان لي.

 

ووصفت الشخصيات البارزة الفساد باالقضية القومية التي لم يعد بالإمكان استمرار تجاهلها.

 

وكان استطلاع قد كشف أن أكثر من 85 % من الأستراليين يدعمون فكرة إنشاء مفوضية مستقلة فيدرالية لمكافحة الفساد.

 

وردا على سؤال إذا ما كان هناك فساد في الحياة السياسية الأسترالية على المستوى الفيدرالي، أجاب 85.3 % بنعم وفقا لما نشرته فيرفاكس ميديا السبت.

 

وقال 55 % من المشاركين إن هناك الكثير من مظاهر الفساد.

 

82% من المشاركين دعموا فكرة إنشاء مفوضية فيدرالية مستقلة لمكافحة الفساد، فيما قال 11 % إنهم لا يملكون رأيا محددا في هذا الشأن.

 

أكثر من 40 شخصية أسترالية بارزة وقعوا على خطاب مفتوح يدعو لإنشاء مفوضية مكافحة فساد فسدرالية.

 

وقال الخطاب: "الرأي العام الأسترالي أصابه التعب والضجر من نقص المحاسبة الذي تكشف في فضائح متكررة ارتكبها سياسيون فيدراليون وآخرون".

 

وتابع: "في نيو ساوث ويلز وبفضل مفوضية مكافحة الفساد الخاصة بالولاية، تم اكتشاف قضايا فساد خطيرة في الدوائر السياسية والحكومية".

 

واستطرد البيان: "الفضائح الفيدرالية المستمرة المتعلقة بانتهاكات أموال دافعي الضرائب مثل مستحقات السفر بالإضافة إلى مخالفات التبرعات السياسية وغيرها تشير إلى ضرورة توسيع نطاق مفوضيات الفساد بحيث لا تقتصر على الولايات فحسب".

 

جوناثون هونيور، الرئيس التنفيذي لمركز المصلحة العامة قال إن إنشاء مفوضية فيدرالية لمكافحة الفساد سيساهم في تنسيق جهود المؤسسات المعنية بالنظر إلى سلوكيات أعضاء الحكومة، ومضى يقول: "ثمة حاجة إلى بذل الكثير من الجهد للوصول إلى النموذج الصحيح".

 

قائد الخضر ريتشارد دي ناتال قال إن التغيير مطلوب لإعادة الثقة مجددا في المؤسسات الأسترالية.

 

ووصف دي ناتال فكرة أن البرلمان الفيدرالي محصن من الفساد بالمضحكة.

 

السيناتور نيك زينوفون ذكر أن الضغط المستقل على أعضاء البرلمان لكشف نفقاتهم سيكون فعالا.

 

المصدر: theguardian.com
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