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استطلاع أسترالي: الائتلاف ينهار أمام حزب العمال وهانسون تواصل التقدم
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشف استطلاع حديث أجرته مؤسسة ReachTel تدنيا شديدا في شعبية حكومة الائتلاف بقيادة مالكولم تيرنبول أمام حزب العمال الفيدرالي المعارض، وصعود مستمر للسيناتورة بولين هانسون.
كما أظهر الاستطلاع منافسة بين الخضر وحزب "أمة واحدة" الذي تقوده السياسية المثيرة للجدل بولين هانسون.
ويأتي الاستطلاع في ظل حالة من الاحتقان والغضب الشديدين جراء مطالبة السنترلينك لآلاف الأستراليين بتسديد ديون وصفها العديد من الأشخاص بغير المستحقة.
الاستطلاع شارك فيه 2126 أستراليا، وتم إجراؤه لصالح الحركة السياسية التقدمية GetUp ويظهر تفوق حزب العمال على الائتلاف بنسبة 54 % مقابل 46 % ردا على سؤال حول الأفضلية بين الحزبين.
الاستطلاع، الذي تم إجراؤه الخميس الماضي، ونشرت نتائجه الإثنين كشف أن نسبة تأييد حزب أمة واحدة تبلغ 9.7 % مقابل 8.9 % لحزب الخضر.
ويمثل ذلك مؤشرا على نمو مطرد لحزب بولين هانسون في استطلاعات الرأي، حيث حصل في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو الماضي على 4.3 %.
وفي أكتوبر، كشف استطلاع نيوزبول عن زيادة نسبة تأييد حزب هانسون إلى 6 %.
ووفقا لاستطلاع ReachTel، فإن الرجال هم أقوى الشرائح التي تؤيد حزب أمة واحدة، بنسبة تتجاوز 51 % من عدد أنصاره.
وذكر 46.2 % من المشاركين أنهم يرفضون الأسلوب الذي يتعامل به السنترلينك في تحصيل الديون عبر نظام آلي عشوائي، فيما قال 31.8 % إنهم يرغبون في استمرار النظام، وأعلن 21.9 % أنهم لا يملكون رأيا محددا في هذا الشأن.
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