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في أستراليا.. ثروة شخصين فقط تتجاوز مجموع أموال أفقر 20 % من الشعب
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات مثيرة لمنظمة "أوكسفام" أن المليارديرة جينا رينهارت ورجل الأعمال هاري تريجوبوف يملكان بمفردهما ثروات تتجاوز مجموع ما يمتلكه أفقر 20 % من شعب أستراليا.
الإحصائيات أوضحت أن أغنى 1 % من شعب أستراليا يمتلكون ثروات تتجاوز حصيلة ما يملكه أفقر 70 %.
وقدرت المنظمة ثروة رينهارت وتريجوبوف معا بنحو 21.5 مليار دولار.
يأتي ذلك في سياق تقرير بعنوان "من أجل اقتصاد 99 % من عدد سكان العالم"، حيث ينتقد استحواذ نسبة صغيرة على ثروات الشعوب.
يأتي ذلك بينما تجتمع نخبة السياسيين والاقتصاديين في مدينة دافوس السويسرية غدا 17 يناير الجاري لبدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي السنوي.
وعلى المستوى الدولي، فإن أغنى 8 أشخاص في العالم، مثل بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك يمتلكون ثروات يعادل مجموعها نصف تعداد سكان العالم أو حوالي 3.6 مليار نسمة.
وقدرت الدراسة مجموع ثروات أغنى 8 أشخاص في العالم بنحو 426 مليار دولار.
مثل هذه الفجوة الهائلة في الثروات بين الأغنياء والفقراء تهدد الأجيال المستقبلية العالمية بإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتقوض المؤسسات الديمقراطية، وتخلق اضطرابات اقتصادية، بحسب التقرير.
وبالرغم من السخاء والأعمال الخيرية التي تقوم بها طبقة الأثرياء، لكن امتلاك 8 أشخاص كل هذه الثروات يوضح هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، وفقا للدكتورة هيلين زوك الرئيسة التنفيذية لـ "أوكسفام".
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