إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | في أستراليا.. ثروة شخصين فقط تتجاوز مجموع أموال أفقر 20 % من الشعب
المصنفة ايضاً في: استراليا

في أستراليا.. ثروة شخصين فقط تتجاوز مجموع أموال أفقر 20 % من الشعب

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theguardian.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 241
قيّم هذا المقال/الخبر:
1.00
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
في أستراليا.. ثروة شخصين فقط تتجاوز مجموع أموال أفقر 20 % من الشعب
جينا رينهارت

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت إحصائيات مثيرة لمنظمة "أوكسفام" أن المليارديرة جينا رينهارت ورجل الأعمال هاري تريجوبوف يملكان بمفردهما ثروات تتجاوز مجموع ما يمتلكه أفقر 20 % من شعب أستراليا.

 

الإحصائيات أوضحت أن أغنى 1 % من شعب أستراليا يمتلكون ثروات تتجاوز حصيلة ما يملكه أفقر 70 %.

 

وقدرت المنظمة ثروة رينهارت وتريجوبوف معا بنحو 21.5 مليار دولار.

 

يأتي ذلك في سياق تقرير بعنوان "من أجل اقتصاد 99 % من عدد سكان العالم"، حيث ينتقد استحواذ نسبة صغيرة على ثروات الشعوب.

 

يأتي ذلك بينما تجتمع نخبة السياسيين والاقتصاديين في مدينة دافوس السويسرية غدا 17 يناير الجاري لبدء فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي السنوي.

 

وعلى المستوى الدولي، فإن أغنى 8 أشخاص في العالم، مثل بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك يمتلكون ثروات يعادل مجموعها نصف تعداد سكان العالم أو حوالي 3.6 مليار نسمة.

 

وقدرت الدراسة مجموع ثروات أغنى 8 أشخاص في العالم بنحو 426 مليار دولار.

 

مثل هذه الفجوة الهائلة في الثروات بين الأغنياء والفقراء تهدد الأجيال المستقبلية العالمية بإحداث حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتقوض المؤسسات الديمقراطية، وتخلق اضطرابات اقتصادية، بحسب التقرير.

 

وبالرغم من السخاء والأعمال الخيرية التي تقوم بها طبقة الأثرياء، لكن امتلاك 8 أشخاص كل هذه الثروات يوضح هشاشة النظام الاقتصادي العالمي، وفقا للدكتورة هيلين زوك الرئيسة التنفيذية لـ "أوكسفام".

 

المصدر: theguardian.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)