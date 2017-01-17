بولين هانسون: سأحظر البرقع في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلنت السيناتورة بولين هانسون عن خططها لحظر ارتداء البرقع في كافة المباني الحكومية والمدارس إذا فاز حزبها "أمة واحدة" بانتخابات ولاية كوينزلاند.

وارتسمت على وجه هانسون ابتسامة بينما تتحدث إلى سكاي نيوز وتكشف عن خططها لحظر البرقع.

وتابعت: "هل تعرفون الخطوة القادمة التي سأفعلها؟ سأحظر ارتداء البرقع في كافة المباني الحكومية والبنوك والمدارس".

ولفتت إلى أن النساء لن يسمح لهم ارتداء البرقع أثناء التقاط الصور الخاصة برخصة السيارة.

وذكرت هانسون أن حزبها في سبيله لقيادة الطريق في كوينزلاند.

وكتبت السياسية المثيرة للجدل عبر حسابها على تويتر: "يبدو أن الناس لا تدرك أن البرقع ليس حقا دينيا لكنه أداة اضطهاد شريرة وخطر رهيب على الأمن القومي".

ولفتت إلى أنها تأمل في مد نطاق الحظر ليشمل كافة أنحاء أستراليا.

واستطردت: "سأسعى لحظر البرقع على مستوى أستراليا ككل ثم في كل ولاية على حدة".

ورغم الدعم الذي حظيت به تغريدات هانسون لكن البعض قابلها برد فعل غاضب حيث قال لها أحد متابعيها: "لن تفوزي، ولا مكان لأسلوبك الذي يعتمد على رهاب الأجانب".

وكتب آخر: "أتفق مع معظم أفكارك، لكن المرء حر في ارتداء ما يحلو له، لسنا في في حاجة لحكومة تقرر لنا ماذا نرتدي".

المصدر: 9news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا