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أستراليا.. المتعصبون يجبرون فيكتوريا على إزالة صورة امرأتين محجبتين
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - احتفل يمينيون متعصبون على مواقع التواصل الاجتماعي بما وصفوه بانتصار "قوة الشعب" بعد نجاح ضغوطهم في إزالة لوحة معلقة على أحد الكباري تظهر امرأتين محجبتين مع عبارة "يوم أستراليا الوطني" الذي يتم الاحتفال به في 26 يناير من كل عام.
وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي باحتجاجات تفشت منها مشاعر الإسلاموفوبيا اعتراضا على الصورة.
وانفجرت السوشيال ميديا باحتجاجات غاضبة بعد بدء انتشار الصورة الجمعة الماضي واصفين الإعلان المثبت على أحد كباري ملبورن بـ "غير الأسترالي".
الثلاثاء، قال وزير التعدد الثقافي في فيكتوريا روبين سكوت إن الصورة سيتم إزالتها، بعد تلقي شركة "كيو إم إس" صاحبة الإعلان تهديدات.
لكن الوزير حذر الأشخاص أصحاب التهديدات من ضرورة عدم اعتبار قرار إنزال الصورة انتصارا لهم.
وفسر ذلك قائلا: "أي شخص يعتبر ذلك انتصارا يحتاج إلى تحديث معلوماته بشأن المعنى الحقيقي ليوم أستراليا".
ورغم ذلك، كتب أحد أعضاء التيار اليميني المتشدد باستراليا: "إنه انتصار لسلطة الشعب في نهاية المطاف".
وقال آخر: "جيد، فليضعوا بدلا من ذلك صورة لأحد الحفلات على الشواطئ، لتعبر عن أستراليا بشكل أكبر".
من جانبها قالت مريم فيزاده مؤسسة منظمة "سجل الإسلاموفوبيا" إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها رد الفعل العنيف تجاه إعلان
يرتبط بالإسلام.
وتابعت: "بشكل متزايد، بات أي تجسيد عام للمسلمين الأستراليين مادة للانتقادات والتهديدات من فئة صغيرة لكنها مسموعة في المجتمع".
ومضت تقول: "العام الماضي، اضطرت "أوبتوس" لحذف إعلان باللغة العربية في بعض متاجرها بسبب ردود فعل مماثلة وتهديدات".
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