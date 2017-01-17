إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | سنترلينك يذبح "عواجيز" أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا

سنترلينك يذبح "عواجيز" أستراليا

آخر تحديث: منذ 19 دقيقة
المصدر: theguardian.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
سنترلينك يذبح &quot;عواجيز&quot; أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يسعى النشطاء المدافعون عن حقوق المسنين الأستراليين إلى مقاومة خطة حكومية يختار بموجبها السنترلينك على نحو آلي وعشوائي آلاف الأشخاص من كبار السن مطالبا إياهم بإعادة ديون للدولة.

 

وترغب الحكومة في تطبيق هذا النظام لتوفير مليار دولار من موازنة المعاشات كبار السن.

 

وكشفت خرائط نشرت الأسبوع الماضي كجزء من التوقعات الاقتصادية والمالية لمنتصف العام رغبة الحكومة في توفير مليار دولار من نفقاتها المتعلقة بالمعاش وكبار السن على مدى 4 سنوات تنتهي في السنة المالية 2019-20.

 

وتعتمد الحكومة في تنفيذ تلك الخطة على توسيع نطاق مضاهاة الإحصائيات ببيانات مكتب الضرائب الأسترالي.

 

الباحثة الأسترالية المخضرمة جانيت هاميل قالت إن السنترلينك طالبتها بدفع دين غير مستحق قيمته 7600 دولار.

 

مجلس كبار السن الأسترالي قال إنه تلقى مجموعة من الشكاوى بشأن النظام الجديد، وذكر رئيسه أيان ياتيس أنه يعتزم مقابلة مسؤولي وزارة الخدمات الإنسانية لأخذ تأكيدات مفادها أن كبار السن لن يكونوا هدفا لهذا الوضع غير العادل.

 

واستطرد: "سننقل للوزارة مشاعر التذمر بشأن الطرق المستخدمة، ورغم أن من حق الحكومة التأكد من حصول كل شخص على المعاش بالشكل الملائم، لكن ما يقلقنا هو وسيلة اختيار الأشخاص المطالبين بدفع ديون للسنترلينك".

 

السيناتور الليبرالي إريك أبيتز قال لراديو إيه بي سي إن أحد أعضاء عائلته من كبار السن تم مطالبته بديون وهمية ليست مستحقة.

 

المصدر: theguardian.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)