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سنترلينك يذبح "عواجيز" أستراليا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يسعى النشطاء المدافعون عن حقوق المسنين الأستراليين إلى مقاومة خطة حكومية يختار بموجبها السنترلينك على نحو آلي وعشوائي آلاف الأشخاص من كبار السن مطالبا إياهم بإعادة ديون للدولة.
وترغب الحكومة في تطبيق هذا النظام لتوفير مليار دولار من موازنة المعاشات كبار السن.
وكشفت خرائط نشرت الأسبوع الماضي كجزء من التوقعات الاقتصادية والمالية لمنتصف العام رغبة الحكومة في توفير مليار دولار من نفقاتها المتعلقة بالمعاش وكبار السن على مدى 4 سنوات تنتهي في السنة المالية 2019-20.
وتعتمد الحكومة في تنفيذ تلك الخطة على توسيع نطاق مضاهاة الإحصائيات ببيانات مكتب الضرائب الأسترالي.
الباحثة الأسترالية المخضرمة جانيت هاميل قالت إن السنترلينك طالبتها بدفع دين غير مستحق قيمته 7600 دولار.
مجلس كبار السن الأسترالي قال إنه تلقى مجموعة من الشكاوى بشأن النظام الجديد، وذكر رئيسه أيان ياتيس أنه يعتزم مقابلة مسؤولي وزارة الخدمات الإنسانية لأخذ تأكيدات مفادها أن كبار السن لن يكونوا هدفا لهذا الوضع غير العادل.
واستطرد: "سننقل للوزارة مشاعر التذمر بشأن الطرق المستخدمة، ورغم أن من حق الحكومة التأكد من حصول كل شخص على المعاش بالشكل الملائم، لكن ما يقلقنا هو وسيلة اختيار الأشخاص المطالبين بدفع ديون للسنترلينك".
السيناتور الليبرالي إريك أبيتز قال لراديو إيه بي سي إن أحد أعضاء عائلته من كبار السن تم مطالبته بديون وهمية ليست مستحقة.
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