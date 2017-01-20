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بولين هانسون تعلن مرشحيها لانتخابات أستراليا الغربية وتؤكد: بُعثتُ من الرماد

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: abc.net.au
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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بولين هانسون تعلن مرشحيها لانتخابات أستراليا الغربية وتؤكد: بُعثتُ من الرماد

بيرث, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أعلنت السياسية الأسترالية المثيرة للجدل بولين هانسون قائمة مرشحي حزبها "أمة واحدة" في انتخابات ولاية أستراليا الغربية المزمع إجراؤها في مارس المقبل.

 

وقالت هانسون إن حزبها سيشكل تهديدا حقيقيا على الأحزاب الكبرى في مارس.

 

ويخطط الحزب للمنافسة على 45 من إجمالي 59 مقعدا بمجلس النواب بأستراليا الغربية، والدفع بمرشح في كافة مقاعد مجلس الشيوخ.

 

وأردفت هانسون أنها تمكنت من الظهور مجددا من الرماد، وأصبحت قوة سياسية مرة أخرى.

 

وخاطبت المرشحين قائلة: "أتوقع أن تعملون بشكل جاد من أجل الشعب، وأن تتسم سلوكياتكم بالشرف والنزاهة".

 

وتابعت: "لو رأيتم شيئا خاطئا من فضلكم تحدثوا عنه، لسنا الحزب الذي يصمت بسبب عوامل سياسية تحد من أدائه".

 

وتذكرت هانسون طريقها الطويل لانطلاق حزب "أمة واحدة" في أستراليا الغربية وتحدثت عن فترة وجودها في السجن وحملت الأحزاب الكبيرة المسؤولية.

 

واستطردت: "كنت آنذاك وما زلت أمثل تهديدا للسلطة والفساد والأكاذيب وأرفض معاملة الشعب مثل المشروم".

 

ولفتت إلى مناهضة حزبها لضريبة التعدين، واعتزامه وضع خطط لتقليص بعض الضرائب.

 

وكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة "ذا ويست أستراليان" في نهاية الأسبوع الماضي أن حزب بولين هانسون يستطيع الفوز بـ 11 % من مجموع الأصوات في انتخابات 11 مارس.

 

المصدر: abc.net.au

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