أستراليا: بعد تنحي مايك بيرد المفاجئ.. غلاديس برجيكليان الأوفر حظا لرئاسة حكومة نيوساوث ويلز

غلاديس برجيكليان أثناء جولة بنيو ساوث ويلز

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - بات من المؤكد فوز غلاديس برجيكليان وزيرة الخزانة بنيو ساوث ويلز بمنصب رئيسة حكومة الولاية خلفا للمستقيل مايك بيرد، بعد أن أعلن آخر منافسيها أندرو كونستانس انسحابه من السباق.

وأصدر كونستانس بيانا الجمعة قال فيه إنه سيدعم برجيكليان في الانتخابات بشكل كامل.

واستطرد: "غلاديس ستكون رئيس وزراء ممتازة، يجب أن تفرح نيو ساوث ويلز أن تتولى امرأة مثلها راية القيادة".

وأردف البيان: "لقد تحدثت إلى عائلتي وأصدقائي بشأن قرار الانسحاب، لكنني سأواصل خدمة نيو ساوث ويلز بشتى الطرق الممكنة".

وأكدت وزيرة الخزانة أنها تحدثت إلى كونستانس بعد الاستقالة المفاجئة التي أعلن عنها رئيس الحكومة مايك بيرد الخميس.

ومضت تقول: "أقول للجميع إنني لا أشعر بأي مشكلة إذا رغب أي شخص في الترشح على القيادة الإثنين، لأن المنافسة شيء صحي وديمقراطي، وإذا رغب شخص في المساهمة في تلك المنافسة لابد أن يشعر بالحرية في فعل ذلك".

وكان روبرت ستوكس، الذي كان يعتقد أنه أقوى منافسي وزيرة الخزانة قد أعلن انسحابه من السباق صباح الجمعة.

ستوكس، أحد حلفاء الجناح السياسي لبرجيكليان والصديق المقرب لمايك بيرد كان متواجدا في لندن عندما أعلن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز قرار التقاعد المفاجئ.

وتجاهلت برجيكليان هجوما حادا من آلان جوك بعد إعلانها ترشحها لمنصب رئيسة حكومة الولاية على أن يكون وزير المالية دومينيك بيروتيت نائبها.

وبشكل عام، سيواجه خليفة مايك بيرد تحديا كبيرا بعد إعلان جون باريلارو قائد حزب الوطنيين اعتزامه وقف خطط دمج البلديات المثيرة للجدل، لافتا إلى تأثيرها على نحو 20 بلدية، بينها 12 في المناطق الإقليمية بنيو ساوث ويلز، مما أثار حالة من عدم التيقن والغضب.

المصدر: theguardian.com رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا