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المصنفة ايضاً في: منوعات, استراليا

لهذه الأسباب.. صاحبا فيلم محطة القطار الجنسي في أستراليا يفلتان من العقاب

آخر تحديث: منذ 5 دقيقة
المصدر: thesun.co.uk
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 349
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لهذه الأسباب.. صاحبا فيلم محطة القطار الجنسي في أستراليا يفلتان من العقاب

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - أفلت الرجل والمرأة صاحبا الفيلم الجنسي الذي صوراه داخل محطة قطار باستراليا من أي عقوبات جنائية.

 

الفيديو المشبوه يظهر الثنائي يمارسان أفعالا جنسية ليلا في محطة قطار نورث شور بولاية فيكتوريا الأسترالية.

 

ورغم ان الشرطة عرفت ماهية الشخصين لكنهما لن توجه إليهما أي اتهامات جنائية.

 

وانتشر الفيلم في ديسمبر الماضي لكن تم تصويره منذ أكثر من عام.

 

ويبلغ مدة الفيلم 8 دقائق ويبدأ بامرأة تمشي في المحطة ليلا مرتدية سروالا مكشوفا وقميصا فوقيا، وعلى وجهها قناع يخفي ملامحها قبل أن تمارس الجنس مع رجل داخل المحطة ويغطي وجهه أيضا.

 

وتم نشر الفيديو في البداية على أحد المواقع الإباحية فهذا العام، وجذب آلاف المشاهدات.

 

وقالت وحدة الإعلام بشرطة فيكتوريا إن التحقيق في الفيلم المذكور تم إغلاقه، بسبب مرور أكثر من 12 شهرا على تصويره، وبالتالي انقضاء المدة اللازمة للعقوبة.

 

وكانت عقوبة الغرامة على الأقل 1555 دولارا تنتظر الثنائي لولا انقضاء المدة القانونية للتقاضي.

 

المصدر: thesun.co.uk
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