استقالة مايك بيرد تزعج رئيس وزراء أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تمثل الاستقالة المفاجئة التي تقدم بها رئيس حكومة نيو ساوث ويلز مايك بيرد أنباء سيئة لرئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول.

وفقد تيرنبول بذلك حليفا مهما على الساحة السياسية الأسترالية.

رئيس الحكومة الفيدرالي خسر قائدا معتدلا شعبيا صاحب كاريزما في مسقط رأسه، مما يجعل الولاية الأسترالية تمر بحالة من عدم التيقن.

وبالرغم من ذلك، فقد انضم بيرد باستقالته المفاجئة إلى مجموعة من القادة الأستراليين الذين قفزوا من المركب قبل أن يلفظهم الناخبون في الانتخابات، حيث انطفأ نجمه خلال العام الأخير.

لكن المؤكد أن استقالة بيرد ستترك تأثيرها في أستراليا ككل، لا سيما وأنه كان متحدثا صريحا، وشجاعا، وصاحب مبادئ، وإصلاحيا مقنعا لديه القدرة على جذب الآخرين إلى عالم السياسة.

جاي ويثيريل رئيس وزراء جنوب أستراليا عبر في تغريدة له عن أسفه لاستقالة بيرد، مؤكدا أنه كان يلعب دورا بارزا في مجلس الحكومات الأسترالية، واصفا غيابه بالخسارة الضخمة.

التشابه بين استقالة مالكولم تيرنبول وتنحي رئيس وزراء فيكتوريا السابق ستيف براكس عام 2007 لافت للنظر، فكلاهما لديه جاذبية تتجاوز الانتماءات الحزبية، ولباقة يقدرها المنافسون.

وبالنسبة لكلا الرجلين، فقد لعبت الظروف العائلية دورا هاما في قرار الاستقالة.

بيرد وبراكس غادرا في أعمار متقاربة، 48 و52، كما ذكرا أنهما لا يستطيعان تقديم أكثر مما قدماه.

وقال براكس عند استقالته في 2007: "لا أستطع منح ولاية فيكتوريا أكثر مما قدمته خلال السنوات الثمانية الماضية".

بيرد كذلك تحدث عن مشواره في 6 سنوات، بينها 3 سنوات وزيرا للخزانة، و3 سنوات رئيسا للحكومة.

الفارق بينهما هو أن مغادرة براكس حدثت في وقت كان حزبه يمر بمرحلة صعود، رغم أن ذلك لم ينقذ حكومته في الانتخابات اللاحقة.

لكن بريق بيرد انطفأ في عدد من الجبهات خلال العام الأخير.

المصدر: The Sydney Morning Herald رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا