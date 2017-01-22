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أستراليا: ليس حادثا إرهابيا.. تفاصيل مثيرة عن مجزرة ملبورن
ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سائق السيارة الذي دهس عمدا المشاة في منطقة الأعمال المركزية بملبورن تبين أنه شاب في السادس والعشرين من عمره معروف لدى أجهزة الشرطة، وكان مفرجا عنه بكفالة.
الشاب يدعى دميتريوس "جيمي" جارجاسولاس، وأصيب في ذراعه برصاص الشرطة بعد مطاردة طويلة المدى ويعالج حاليا في المستشفى.
ومن المقرر أن توجه إليه اتهامات عديدة أبرزها القتل العمد، بعد أن تسبب في مقتل 4 وإصابة 15 العديد منهم في حالة حرجة.
وتتضمن قائمة المتوفين رجلا وامرأة في الثلاثينيات من عمرهما، وطفلا في العاشرة.
جراهام آشتون مفوض شرطة فيكتوريا قال إن الحادث لا يتعلق بالإرهاب، لكنه يرتبط بحادث طعن في "ويندسور" صباح الجمعة شمل أشخاصا يعرفون بعضهم البعض.
واتهم جارجاسولاس بطعن شقيقه أنجيلو أمام شقة إسكان عام تابعة لوالدتهما في ويدنسور الثانية صباح الجمعة، قبل أن يقطع رحلة عشوائية بسيارة مسروقة عبر المدينة.
وذكرت تقارير أنه أخذ امرأة معروفة بالنسبة له، كرهينة لكنها تمكنت من الهرب عند كوبري بولت.
السائق المشتبه به يرقد على الأرض بعد تلقيه رصاصة في ذراعه
وبعد ذلك شوهدت السيارة في بالقرب من محطة "فليندرز"، قبل أن تتجه يسارا إلى مركز المشاة في شارع "بورك" وتدهس المارة.
كريستين نيكسون، مفوضة الشرطة السابقة كانت في مشهد الحادث بعد الواقعة مباشرة.
وتحدثت نيكسون عن أم ظلت تسألها: "أين رضيعي"، فأجابتها: "لا أعرف".
وساعدت نيكسون في تسيير حالة المرور عقب الحادث.
آشتون أفاد بأن جارجاسولاس لديه تاريخ من العنف العائلي، كما أنه يتعاطى المخدرات، ويعاني من مشاكل نفسية.
الأسبوع الماضي قبل الحادث تم توجيه اتهامات لجارجاسولاس في ممارسات عنف لكنه خرج بكفالة.
ومن المقرر أن تحقق وحدة جرائم القتل في الحادث وتستجوب الرجل بعد شفائه من إصابته.
آشتون قال إن السائق تحت حراسة الشرطة في مستشفى "إس تي فنسنت".
طفل بين قائمة قتلى حادث الدهس، مع تقارير غير مؤكدة عن حالة وفاة رابعة
وقال شهود عيان إن المتهم كان يصرخ أثناء القيادة: "أرماجيدون قادم، نهاية العالم ستحدث اليوم، شاهد الأخبار".
وقالت شرطة فيكتوريا إن قائمة المصابين تتضمن 4 أطفال، بعد أن تعمد الرجل دهس المارة في أحد الشوارع الرئيسية بمنطقة الأعمال المركزية بسيدني.
أحد الأطفال أصيب إصابة بالغة، ونقل إلى المستشفى في سيارة الشرطة، إذ لم تكن حالته تحتمل انتظار سيارة الإسعاف.
وفيما يلي بعد الصور من مشهد الحادث:
رجل مصاب في شارع بورك بملبورن
الشرطة تعتقل المتهم بعد إصابته في كتفه بالرصاص
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