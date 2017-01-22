أستراليا.. فيسبوك يكشف اضطراب منفذ مجزرة ملبورن

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يكشف حساب دميتريوس "جيمي" جارجاسولاس منفذ عملية الدهس في ملبورن، الذي قتل أربعة وأصاب 20 على الاقل عن شخصية مضطربة بلا شك.

المتهم الذي دهس بسيارته الجميع في منطقة تجارية مزدحمة بملبورن الجمعة، يدعي أنه إله في صورة جسد بشري، عبر سلسلة من التدوينات المختلة قبل الهجوم.

جارجاسولاس، 26 عاما، الذي ينتمي أساسا لمنطقة "كوبر بيدي" بجنوب أستراليا، كتب تدوينة على فيسبوك في الأول من يناير قال فيها "أعلن أن المتنورين هم مجموعة من الكلاب، لقد اكتشفت تلك الحقيقة".

وقتل الرجل أربعة أشخاص، بينهم رجل وامرأة في العقد الثالث من العمر، وطفل في العاشرة، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه إثر إصابته برصاصة في ذراعه.

وفي الساعات السابقة للحادث، ذكرت تقارير أنه طعن شقيقه في ويندسور، وأخذ امرأة رهينة.

وبدأت التفاصيل تتكشف عن حياة المتهم، لا سيما اضطراباته الواضحة على الإنترنت التي سبب قلقا لأقرب أصدقائه.

وفي التاسع من يناير، كتب المتهم عبر حساب منفصل على فيسبووك بحروف كبيرة "كابيتال": "اليوم منحتني الآلهة الحكمة والمعرفة،وأيقظوني".

واستطرد: "الخير دائما سوف يسود على الشر، وهو ما سترونه جليا في الأيام والأسابيع المقبلة".

وكتب كذلك: "سأنتقم منكم جميعا، وستحتاجون لجيش للنيل مني".

جارجاسولاس قبل لحظات من هجوم شارع بورك بملبورن.

وكتب في تدوينة أخرى يوم 16 يناير: "أعلن حربا على الطغاة اليوم، ولن يكون أمامكم خيار أيها الكلاب إلا الإيمان بي".

جراهام آشتون مفوض شرطة فيكتوريا قال إن جراجاسولاس لديه تاريخ من العنف العائلي والمخدرات ومشاكل تتعلق بالصحة العقلية، وخرج بكفالة بتهمة الاعتداء على رفيق والدته.

واستطرد في تدوينة أخرى: "العلم الذي يستخدمه بعض الكلاب بكافة الوسائل للتدخل في الدين ومحاربة الإله إنما هو من عمل الشيطان".

وفي 30 ديسمبر، كتب دميتريوس جارجاسولاس تدوينة قال فيها: "المرة القادمة التي تقرأ فيها عن مقتل شرطي أثناء تأديته الخدمة، ينبغي أن تدرك الحقائق جيدا حيث أن القاتل هو الشخص الطيب، والمقتول هو الشرير"، وأرفقها بصورة لأسلحة.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا