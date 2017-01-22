أستراليا: مايك بيرد.. الرجل الذي قتل سيدني

احتجاجات مناهضة لمايك بيرد

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في 2013 عندما اضطر باري أوفاريل إلى الاستقالة من منصبه كرئيس حكومة نيو ساوث ويلز وتقلد مايك بيرد السلطة كانت مدينة سيدني في ذلك الوقت مزدهرة، وتتسم بالثراء الثقافي، وتوصف بأنها مدينة عالمية بحق.

كان مشهد الضيافة والترفيه في سيدني لامعا بشدة، وكان جدول أعمال الموسيقيين مزدحما اسبوعيا، وتعمقت سمعة سيدني باعتبارها مسرحا لازدهار الموسيقى في العام.

كانت الملاهي الليلية والبارات والمطاعم مكتظة بروادها من السكان المحليين والسياح.

وبالمقابل، عندما أعلن مايك بيرد استقالته المفاجئة مؤخرا، ترك المدينة في وضع مختلف تماما، حيث بات القطاع الثقافي والترفيهي بسيدني يعاني الأمرين، وأغلقت الكثير من الأماكن أبوابها، وبات ملهى كينج كروس وكأنه بيت أشباح.

وقال أحد منتقدي مايك بيرد إن حكومة هذا الرجل تسببت في إلحاق الدمار بحياة المواطنين.

مايك بيرد يطلق على نفسه وصف "رئيس وزراء البنية التحتية" فقد ترك سيدني ببعض مشروعات الطرق الهامة وكان في سبيله لإنجاز نظام مترو جديد.

ووفقا لوزيرة خزانته وخليفته المحتملة غلاديز برجيكليان، فقد ترك بيرد الولاية في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه وقت استلامها.

لكن بالنسبة للكثيرين الذين احتفلوا بالتنحي المفاجئ لمايك بيرد، فإن هذا الرجل لا يمكن تذكره إلا بكونه المسؤول عن تدمير المدينة.

لقد كان تقديم حكومته لضوابط زمنية صارمة خاصة بالكحوليات أجبرت الحانات على غلق أبوابها مبكرا، سببا رئيسيا في هبوط شعبيته.

وبعد شهور قليلة من تنفيذ التغييرات في فبراير 2014، بدأ التأثير السلبي للقرار، واغلقت الكثير من أماكن البيع أبوابها للأبد، بعد أن هجرت الزبائن المنطقة.

وكشفت التقديرات تردي صناعة الكحول في سيدني بمعدلات تتراوح بين 15-80 %.

وأثر القرار على شعبية مايك بيرد الذي تهاوت بشدة، وخرجت ضده العديد من الاحتجاجات.

وردا على سؤال إذا ما كانت تعتمد إلغاء بعض سياسات مايك بيرد قالت برجيكليان إنها لن تتفوه بتوقعات بشأن سياساتها قبل اجتماع الحزب الإثنين الذي سيحدد القائد الجديد.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا