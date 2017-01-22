- أستراليا: مايك بيرد.. الرجل الذي قتل سيدني
- لبنان.. الكشف عن ارتباطات "انتحاري الحمرا" ودوافعه
- 8 أسباب تمنع روسيا من الهيمنة على الشرق الأوسط
- يا نساء العالم..إنها ثورتكن
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- ملايين المشاهدات لـ"فضيحة" بيل كلينتون.. وإيفانكا المتهمة
- استجابة لترامب.. هذه خطة البحرية الأمريكية التوسعية أمام "تهديدات روسيا والصين"
- بالفيديو...هذا ما فعله ابن ترامب بينما يوقع والده أول قراراته
- مداهمة منزل الانتحاري اللبناني عمر العاصي ومصادرة جهاز الكومبيوتر الخاص به.. ميقاتي يهنئ بإحباط الاستخبارات وفرع المعلومات العمل الارهابي
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- ملياردير «البيت الأبيض»
- الكشف عن سر رشاقة اليابانيات
- محاولة إغتيال ممثلة عربية على يد زوجها.. وهذا ما وجدته الشرطة بحوزته !
- توقعات الأبراج ليوم January 22, 2017
- انتفاضة نسائية.. مئات الآلاف يخرجون في مسيرات تتقدمها النساء بأميركا وعواصم عالمية ضد ترامب
- الاردن في خطر.. وتحذير شيخ الحضرة الهاشمية لملوك وامراء الخليج غير مسبوق ويجب ان يؤخذ بجدية.. الازمة المالية خانقة.. والشعب على وشك الانفجار.. فهل سيكون رد الملك عبد الله مثيلا لرد والده قبل 27 عاما في قمة بغداد.. وهل ستكون ايران ومعسكرها هو البديل؟
- الضوء في نهاية النفق.. سوريا
- ماذا سيفعل العهد والحكومة بخاطفي الدولة؟
- لبنان يدخل مرحلة ترامب بعجز تشريعي وأمني وعقم سياسي
- مرفأ بيروت.. 100 مليون دولار رُمِيت في البحر!
- العولمة ( مفهومها – أهدافها – خصائصها )
- مفهوم العولمة ونشأتها
- حدث في مثل هذا اليوم January 22, 2017
- مصادر: توجه لوضع ملف قانون الانتخابات بعهدة عون
- نصرالله يستقبل فرنجية سعياً لمصالحته مع الرئيس
أستراليا: مايك بيرد.. الرجل الذي قتل سيدني
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في 2013 عندما اضطر باري أوفاريل إلى الاستقالة من منصبه كرئيس حكومة نيو ساوث ويلز وتقلد مايك بيرد السلطة كانت مدينة سيدني في ذلك الوقت مزدهرة، وتتسم بالثراء الثقافي، وتوصف بأنها مدينة عالمية بحق.
كان مشهد الضيافة والترفيه في سيدني لامعا بشدة، وكان جدول أعمال الموسيقيين مزدحما اسبوعيا، وتعمقت سمعة سيدني باعتبارها مسرحا لازدهار الموسيقى في العام.
كانت الملاهي الليلية والبارات والمطاعم مكتظة بروادها من السكان المحليين والسياح.
وبالمقابل، عندما أعلن مايك بيرد استقالته المفاجئة مؤخرا، ترك المدينة في وضع مختلف تماما، حيث بات القطاع الثقافي والترفيهي بسيدني يعاني الأمرين، وأغلقت الكثير من الأماكن أبوابها، وبات ملهى كينج كروس وكأنه بيت أشباح.
وقال أحد منتقدي مايك بيرد إن حكومة هذا الرجل تسببت في إلحاق الدمار بحياة المواطنين.
مايك بيرد يطلق على نفسه وصف "رئيس وزراء البنية التحتية" فقد ترك سيدني ببعض مشروعات الطرق الهامة وكان في سبيله لإنجاز نظام مترو جديد.
ووفقا لوزيرة خزانته وخليفته المحتملة غلاديز برجيكليان، فقد ترك بيرد الولاية في وضع أفضل كثيرا مما كانت عليه وقت استلامها.
لكن بالنسبة للكثيرين الذين احتفلوا بالتنحي المفاجئ لمايك بيرد، فإن هذا الرجل لا يمكن تذكره إلا بكونه المسؤول عن تدمير المدينة.
لقد كان تقديم حكومته لضوابط زمنية صارمة خاصة بالكحوليات أجبرت الحانات على غلق أبوابها مبكرا، سببا رئيسيا في هبوط شعبيته.
وبعد شهور قليلة من تنفيذ التغييرات في فبراير 2014، بدأ التأثير السلبي للقرار، واغلقت الكثير من أماكن البيع أبوابها للأبد، بعد أن هجرت الزبائن المنطقة.
وكشفت التقديرات تردي صناعة الكحول في سيدني بمعدلات تتراوح بين 15-80 %.
وأثر القرار على شعبية مايك بيرد الذي تهاوت بشدة، وخرجت ضده العديد من الاحتجاجات.
وردا على سؤال إذا ما كانت تعتمد إلغاء بعض سياسات مايك بيرد قالت برجيكليان إنها لن تتفوه بتوقعات بشأن سياساتها قبل اجتماع الحزب الإثنين الذي سيحدد القائد الجديد.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- "ليفني" تفجر فضيحة: تنشر صورها مع أمير سعودي في سويسرا!
- ملايين المشاهدات لـ"فضيحة" بيل كلينتون.. وإيفانكا المتهمة
- الباباراتزي وصور ساخنة لصدر إميلي راتاجكوسكي على شواطئ كانسون في المكسيك
- أستراليا.. فيسبوك يكشف اضطراب منفذ مجزرة ملبورن
- محاولة إغتيال ممثلة عربية على يد زوجها.. وهذا ما وجدته الشرطة بحوزته !
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 151
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 116
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 25
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
- أستراليا: مايك بيرد.. الرجل الذي قتل سيدني
- أستراليا.. فيسبوك يكشف اضطراب منفذ مجزرة ملبورن
- أستراليا: ليس حادثا إرهابيا.. تفاصيل مثيرة عن مجزرة ملبورن
- لهذه الأسباب.. صاحبا فيلم محطة القطار الجنسي في أستراليا يفلتان من العقاب
- استقالة مايك بيرد تزعج رئيس وزراء أستراليا
- أستراليا: بعد تنحي مايك بيرد المفاجئ.. غلاديس برجيكليان الأوفر حظا لرئاسة حكومة نيوساوث ويلز
- بولين هانسون تعلن مرشحيها لانتخابات أستراليا الغربية وتؤكد: بُعثتُ من الرماد
- مقتل 3 وإصابة 20 بعد دهس سيارة مشاة في ملبورن
- أستراليا: رغم مطالبة النيابة بعقوبة مشابهة لإيدي عبيد.. السجن مع إيقاف التنفيذ لبول موسمان
- أستراليا.. حبل الفساد يلتف حول رقبة آرثر سينودينوس
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)