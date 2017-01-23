بعد مظاهرات ضد ترامب في مدن أستراليا.. هانسون تفتح النار

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تساءلت السياسية بولين هانسون عن أسباب عدم خروج نساء أستراليا في مسيرات احتجاجا على معاناة النساء في البلاد القابعة تحت حكم المتطرفين الإسلاميين.

جاء ذلك تعليقا على نساء أستراليا اللاتي خرجن في مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت الماضي.

وكتبت هانسون: "أود أن أطرح عليكن سؤالا، أين مسيرات النساء المناهضة لمعاناة المرأة في البلدان القابعة تحت سيادة المتطرفين الإسلاميين؟"

وانتقدت مؤسسة حزب "أمة واحدة" نساء أستراليا اللاتي تظاهرن في المسيرات العالمية ضد تنصيب ترامب، ووصفتهن بالمهرجات البدينات.

وشنت السياسية المثيرة للجدل هجومها عبر صفحتها على فيسبوك بعد أن خرجت العديد من المتظاهرات إلى الشوارع في عدة مدن أسترالية.

وبلغ تعداد مسيرة سيدني من هايد بارك إلى مارتن بلايس نحو 10 آلاف أول أمس السبت.

وتهكمت هانسون قائلة: "من الجيد نزول هؤلاء النسوة من بيوتهن، وممارسة القليل من المشي لأنه على ما يبدو أن بعضهن في حاجة إلى قليل من الشمس وممارسة التدريبات".

ونشرت هانسون تدوينتها مرفقة بفيديو لمتظاهرات في بريزبن.

وتجمع أكثر من 400 من نساء كوينزلاند في درجة حرارة مرتفعة بميدان كينج جورج بمدينة بريزبن السبت انضماما للمسيرات العالمية التي تناهض تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وكتبت السيناتورة هانسون: "ألم تجد هؤلاء المهرجات شيئا أفضل لتمضية أوقاتهن أحسن من الخروج في تلك الاحتجاجات المؤسفة المناهضة للديمقراطية؟"

وأردفت: "لماذا يخرج أي شخص في تلك الحرارة لترديد شعارات ضد حزب أمة واحدة والرئيس الأمريكي الجديد للولايات المتحدة؟"

وربما غضبت هانسون جراء هتافات مناهضة صدرت من بعض متظاهرات بريزبن حيث صرخن قائلات: "دونالد ترامب اذهب إلى الجحيم، وخذ معك حزب "أمة واحدة".

واقيمت مسيرات للمرأة في سيدني وملبورن وبريزبن وبيرث وأديلايد وكانبيرا كجزء من سلسلة احتجاجات نسائية عالمية بعد تنصيب ترامب، شارك فيها أكثر من مليون شخص داخل الولايات المتحدة فحسب.

وانتقدت هانسون سلوكيات بعض المتظاهرين الأمريكيين في واشنطن، بدعوى قيامهم بأعمال تخريبية واعتداءات.

المعروف أن هانسون من أشد مؤيدات ترامب.

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا