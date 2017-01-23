مفاجأة.. ملبورن تقترب من إزاحة سيدني كأغلى مدن أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قريبا، ربما تفقد سيدني الأسترالية عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز لقب المدينة الأكثر غلاء في أستراليا.

واقتربت مدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا من انتزاع اللقب، جراء ذلك الصعود الكبير في أسعار القطاع العقاري.

وبعد أن حصدت ملبورن للعام السادس على التوالي على المركز الأول في أكثر مدن العالم قابلية للمعيشة، تجاوزت أسعار العقارات في عاصمة ولاية فيكتوريا مثيلاتها في سيدني.

وزادت أسعار الوحدات السكنية في ملبورن بنسبة تناهز 6.9 % خلال عام ينتهي في سبتمبر الماضي، مقابل 3.2 % زيادة في سيدني في ذات الفترة المذكورة، وفقا لأحدث أرقام مكتب الإحصاء الأسترالي.

السبب في ذلك يرجع لمعيار العرض والطلب، والقدرة النسبية في ملبورن على تحمل أسعار المساكن، علاوة على شهرة المدينة كمركز ثقافي ورياضي، وقدرتها على جذب الأشخاص من خارج أستراليا والولايات الأخرى.

لويس كريستوفر مؤسس "إس كيو إم" للأبحاث قال: "الحقيقة أن ملبورن الآن تتمدد بحوالي 100 ألف شخص سنويا".

واستطرد: "إذا استمر هذا الاتجاه، قد يضحى اللا معقول حقيقة، وتتمكن ملبورن من نزع اللقب من سيدني كأغلى مدينة أسترالية".

متوسط أسعار المساكن في ملبورن حقق قفزة هائلة حيث بات يتجاوز مستوى 700 ألف دولار، مقابل مليون دولار في سيدني.

وعلاوة على ذلك، يتوقع أن تضحى ملبورن أكبر مدن أستراليا بحلول عام 2015، في تحول يتنبأ فيه خبراء الديموغرافية على مدى العامين الماضييين.

الباحث الاجتماعي مارك ماكريندل قال إن تجاوز معدل نمو التعداد السكاني في ملبورن نظيره في سيدني على مدى سنوات عديدة لا يجعلك تشعر بالدهشة من انعكاس ذلك على أسعار العقارات.

وفسر ذلك قائلا: "كلما تسارع مستوى النمو الديموغرافي، كلما تصاعدت الأسعار".

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا