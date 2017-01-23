خدعوك فقالوا.. الشهادة الجامعية أفضل من المهنة في أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - وضعت السلطات الأسترالية حوافز جديدة أمام الأشخاص الذين أنهوا دراستهم الثانوية والراغبين في تعلم حرف مهنية جديدة بدلا من الالتحاق بالجامعة.

العقبة الأساسية التي كانت تعرقل طموح هؤلاء تتمثل في تحيز المجتمع لصالح الشهادات الجامعية.

لكن بمقارنة فرص التوظيف والتكلفة وإمكانيات الربح، يبدو خيار احتراف مهنة ما أكثر استقرارا من الشهادات الجامعية.

من جانبه، قال توم إميلوس، المدير العام لمركز التدريب الكهربائي "نيكا إليكتريكال" إن العديد من الذين ينهون دراساتهم المدرسية يذهبون إلى الجامعات استنادا إلى خرافة مفادها قدرتهم على تأمين مستقبل قوي، لكن الواقع أن فرصا وظيفية قليلة يمكن أن تحتاج إلى درجة جامعية بعكس ما يعتقد العديد من الأشخاص".

واستطرد: "نحن نؤسس جيلا من الشباب لديه آمال وظيفية غير واقعية، وديون كبيرة".

وأردف: "في نيو ساوث ويلز، ثمة 10 مدرسين مؤهلين يبحثون عن عمل لكل وظيفة متاحة، إنه مجرد مثال من نماذج عديدة".

واستدرك: "أما أصحاب المهن فلديهم فرص وظيفية أفضل، لكن خريجي المدارس لا تصل إليهم تلك الرسالة بالشكل الكافي".

وكشف بحث أجراه المركز القومي للتعليم المهني أن 84.1 % من خريجي برامج المهن والتدريب العام الماضي وجدوا وظائف.

أما بالنسبة لخريجي الجامعات، فلم يتوظف بدوام كامل إلا 68.8% بحسب إحصائيات مؤسسة Graduate Careers Australia.

ولفت إيميلوس إلى أن مهنة الكهرباء صاحبة أعلى معدلات التوظيف بنسبة 99 %.

الكهربائي بن بروادفوت قال إنه لا يندم على تفضيله مهنة الكهرباء على الجامعة".

المصدر: news.com.au رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا