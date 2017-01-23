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تعرف على أولويات رئيسة حكومة نيوساوث ويلز الجديدة
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تواجه غلاديس برجيكليان الرئيسة الجديدة لحكومة نيو ساوث ويلز مجموعة مطالبات بإجراء إصلاحات لتحسين قطاع الإسكان بالولاية وزيادة عدد الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة.
ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من الإجراءات تتضمن تخفيضات في رسوم الإسكان، ودعم الراغبين في شراء المسكن الأول بعد إعلانها أن الأمر يمثل أولوية لحكومتها بعد الاستقالة المفاجئة لمايك بيرد.
وبعد وقت قصير من اختيار برجيكليان خلفا لمايك بيرد قائدة للحزب الليبرالي بولاية نيو ساوث ويلز ورئيسة للحكومة إثر اجتماع الغرفة الحزبية الإثنين، أعلنت برجيكليان أن توفير مساكن بأسعار معقولة بين أهم ثلاث أولويات بالنسبة لها، والتي تتضمن أيضا تقوية الاقتصاد وتعزيز البنية التحتية.
وقالت برجيكليان: "إنها القضية الرئيسة التي ناقشها المواطنون معي في سيدني، وأكثر الأمور التي تثير قلق سكان الولاية".
يذكر أن برجيكليان وقتما كانت تتقلد حقيبة وزيرة الخزانة بالولاية رفضت كافة المطالبات الداعية إلى إلغاء رسوم الإسكان.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أن زيادة إمدادات المساكن الجديدة هي أفضل السبل لعلاج المشكلة لكنها اعترفت بضروة بذل المزيد من الجهود.
ومضت تقول: "سأكون منفتحة العقل لتلقي أي اقتراح من المواطنين خارج الحكومة وبعيدا عن البيروقراطية".
وتأتي تعليقات برجيكليان في وقت كشفت فيه إحصائيات جديدة صعود متوسط أسعار المساكن في سيدني بنهاية 2016 على نحو يتجاوز 10 % ليحقق ارتفاعا قياسيا حيث بلغ السعر حوالي 1.23 مليون دولار بحسب تقرير مجموعة "دومين جروب" التابعة لفيرفاكس ميديا.
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