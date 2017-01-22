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أستراليا..تفاصيل رسالة آلان جونز إلى مايك بيرد

آخر تحديث: منذ 28 دقيقة
المصدر: The Sydney Morning Herald
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا..تفاصيل رسالة آلان جونز إلى مايك بيرد
المذيع آلان جونز

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت تقارير أن رئيس حكومة نيو ساوث ويلز المستقيل مايك بيرد أمر بسرعة إنجاز مخطط إنشاء منطقة منتزهات عام في "كوكس كوف" في أعقاب تلقيه خطابا من المذيع الشهير آلان جونز حذره فيه من محاولة من المطور العقاري البارز جون بويد للاستثمار في المنطقة.

 

وكشفت فيرفاكس ميديا أن جونز بعث برسالة إلى بيرد في 9 سبتمبر 2014 بعد شهور من تولي الأخير رئاسة حكومة نيو ساوث ويلز أخبره فيها بالاقتراح غير المرغوب فيه من بويد، الذي كانت شقته البالغ ثمها 60 مليون دولار في سيدني مسرحا لإعادة التقارب مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول.

 

الاقتراح غير المرغوب فيه الذي تقدم به بويد صديق المرحوم كيري باكر كان يتمثل في استغلال 80 هكتار من منطقة كوكس كوف للقيام بالبناء في ملعب جولف كوغرا.

 

ورغم أن بيرد رد على جونز برسالة في 22 سبتمبر ذكر فيها أن اقتراح بويد لا يتصف بالمعايير التي تصنفه تحت بند غير المرغوب فيه، ولا يتضمن أي توجيهات أو قرار خاص بالمطور العقاري لكن رئيس الحكومة آنذاك أخبر المذيع الأسترالي أنه كتب إلى شركة المقاولات الحكومية "إربان جروث ديفيلوبمينت" بشأن الإسراع من تنفيذ مخطط منطقة المنتزهات بالمنطقة.

 

وأردف بيرد خلال الخطاب أنه طلب تسريع وتيرة العمل مع نادي كوغرا للجولف وهيئة WestConnex Delivery ومجلس بلدية"روكدايل" لإنجاز المخطط.

 

واستقال مايك بيرد مؤخرا من منصبه وتم اختيار وزيرة الخزانة غلاديس برجيكليان لتضحى رئيسة لحكومة نيو ساوث ويلز بعد اجتماع الغرفة الحزبية الإثنين الماضي.

 

المصدر: The Sydney Morning Herald
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