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مقتل ممثل في أثناء تصوير أغنية في أستراليا
ذكرت الشرطة الاسترالية أن ممثلا شابا قتل بطلق ناري في أثناء تصوير أغنية في إحدى حانات مدينة بريسبان.
ووفقا للمتحدث باسم الشرطة المحلية "توفي الممثل الشاب متأثرا بجراحه التي تلقاها جراء إطلاق نار حصل في أثناء تصوير أغنية لفرقة (Bliss n Eso) الموسيقية، حيث كانوا يصورون الأغنية في واحدة من حانات مدينة بريسبان".
وأكد المتحدث أن المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذه ليتوفى بعد ساعة واحدة من إصابته التي تلقاها في الصدر.
والجدير بالذكر أن " Bliss n Eso" هي فرقة موسيقية مختصة بغناء موسيقى الـ "هيب هوب" تأسست عام 2000 ولها خمس ألبومات غنائية اثنان منها حازا شعبية واسعة في أستراليا.
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