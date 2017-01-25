إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | مقتل ممثل في أثناء تصوير أغنية في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

مقتل ممثل في أثناء تصوير أغنية في أستراليا

آخر تحديث: منذ 4 ساعة 40 دقيقة
المصدر: نوفوستي
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 56
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
مقتل ممثل في أثناء تصوير أغنية في أستراليا

ذكرت الشرطة الاسترالية أن ممثلا شابا قتل بطلق ناري في أثناء تصوير أغنية في إحدى حانات مدينة بريسبان.

 

ووفقا للمتحدث باسم الشرطة المحلية "توفي الممثل الشاب متأثرا بجراحه التي تلقاها جراء إطلاق نار حصل في أثناء تصوير أغنية لفرقة (Bliss n Eso) الموسيقية، حيث كانوا يصورون الأغنية في واحدة من حانات مدينة بريسبان".

 

وأكد المتحدث أن المسعفين وصلوا إلى مكان الحادث، لكنهم لم ينجحوا في إنقاذه ليتوفى بعد ساعة واحدة من إصابته التي تلقاها في الصدر.

 

 

والجدير بالذكر أن " Bliss n Eso" هي فرقة موسيقية مختصة بغناء موسيقى الـ "هيب هوب" تأسست عام 2000 ولها خمس ألبومات غنائية اثنان منها حازا شعبية واسعة في أستراليا.

 

المصدر: نوفوستي

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)