تعرف على ترتيب أستراليا في مؤشر مدركات الفساد 2016

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقبع الحكومة الأسترالية تحت ضغوط مجددة لدعم إنشاء وكالة مستقلة للتحقيق في فساد السياسيين والمسؤولين الفيدراليين.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير جديد كشف أن أستراليا لم تحقق أي تقدم العام الماضي في مكافحة فساد القطاع الحكومي.

ونشرت منظمة الشفافية الدولية نسختها السنوية من مؤشر مدركات الفساد، حيث ظلت درجات أستراليا كما كانت عليه في مؤشر 2015 بعد 3 سنوات متتالية من الانحدار.

ففي عام 2012، سجلت أستراليا 85 نقطة وحل في المركز الثامن، بينما سجلت عام 2016 79 نقطة وجاءت في المركز 13.

وبالمقابل، قفزت فنزويلا إلى المركز الثاني في مؤشر 2016 خلف الدنمارك، بـ 90 نقطة لكل منهما.

الدرجة القصوى في المؤشر المذكور 100 نقطة والي تعني أن الدولة نظيفة تماما من الفساد، بينما تعني الدرجة صفر أنها فاسدة بشكل كلي.

أنتوني ويلي رئيس فرع منظمة الشفافية الدولية في أستراليا قال إن عدم تحسن وضع الفساد يعزي إلى لا مبالاة الحكومة.

التحسن الأكبر في مؤشر 2016 شمل كلا من ميانمار والأرجنتين وكوريا الشمالية وأفغانستان.

أما الهبوط الأكبر فكان من نصيب قطر والكويت والبحرين والسعودية والمكسيك والإمارات وهولندا.

وكانت الوثائق المسربة المعروفة باسم "أوراق بنما" العام الماضي قد ذكرت بعضا من الشركات الأسترالية المعروفة التي يتم استخدامها كملاذات خارجية للتهرب الضريبي وغيرها من الأمور المشبوهة.

واستطرد ويلي: "الأمر يتعلق بقوانينا وهيئات تنفيذ القانون، هل نبذل جهودا كافية؟ أين النيابة؟ من ذهب إلى السجون؟ نحن خاملون بشدة في ذلك".

المصدر: The Australian رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا