إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل
المصنفة ايضاً في: استراليا

إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل

آخر تحديث: منذ 51 دقيقة
المصدر: livetradingnews.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 135
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعد أستراليا ثاني أكثر دولة بعد الدنمارك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتمادا على ضريبة الدخل التي تجمعها من الشركات والأفراد.

 

وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن أستراليا تلي الدنمارك في نسبة ضريبة الدخل من الشركات والأفراد مقارنة بإجمالي الإيرادات الضريبية.

 

يذكر أن ضريبة الدخل الشخصي في أستراليا تصاعدية، كما أن هنالك تباينا بين قيمة ما يدفعه المواطنون الأستراليون المقيمون وبين دافعي الضرائب غير المقيمين.

 

وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأقصى السنوي الذي يعفي المواطنين المقيمين من ضريبة الدخل مستوى 18200 دولار.

 

وعلاوة على ذلك، يتكبد معظم الأستراليون ضريبة المديكير، بنسبة تناهز 2 % من الدخل الضريبي.

 

أضف إلى ذلك، يدفع الأستراليون ضريبة السلع والخدمات (ضريبة القيمة المضافة) بقيمة 10 % من سعر معظم السلع والخدمات.

 

وفيما يتعلق بالهجرة، كشف الإحصائيات أن عدد القادمين من الخارجيتجاوز معدل المواليد كمصدر رئيسي لتعداد أستراليا.

 

وفشلت أستراليا في دعم أصحاب المعاش والمزارعين، بما يجعل فكرة استقبال المزيد من المهاجرين نوعا من الجنون.

 

ويمثل تطرف عناصرإسلامية داخل أستراليا مشكلة عميقة ليس فقط بسبب الخسائر المادية التي ينفذها الإرهابيون لكن لتاثيرها الضار أيضا على النسيج الاجتماعي للمجتمع الأسترالي.

 

ولا يرجى خيرا من الحكومة الحالية بقيادة مالكولم تيرنبول الذي دعا قبل أسبوعين من الانتخابات الماضية شيخا يشتهر بخطاب الكراهية على مائدة رمضان.

 

المصدر: livetradingnews.com
رابط المصدر الاصلي: اضغط هنا

إعلانات Zone 5B

[CLOSE]

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)