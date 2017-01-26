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إحصائيات: أستراليا ثاني أكثر دول التعاون والتنمية في جمع ضريبة الدخل
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعد أستراليا ثاني أكثر دولة بعد الدنمارك في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اعتمادا على ضريبة الدخل التي تجمعها من الشركات والأفراد.
وتشير إحصائيات المنظمة إلى أن أستراليا تلي الدنمارك في نسبة ضريبة الدخل من الشركات والأفراد مقارنة بإجمالي الإيرادات الضريبية.
يذكر أن ضريبة الدخل الشخصي في أستراليا تصاعدية، كما أن هنالك تباينا بين قيمة ما يدفعه المواطنون الأستراليون المقيمون وبين دافعي الضرائب غير المقيمين.
وفي الوقت الحالي يبلغ الحد الأقصى السنوي الذي يعفي المواطنين المقيمين من ضريبة الدخل مستوى 18200 دولار.
وعلاوة على ذلك، يتكبد معظم الأستراليون ضريبة المديكير، بنسبة تناهز 2 % من الدخل الضريبي.
أضف إلى ذلك، يدفع الأستراليون ضريبة السلع والخدمات (ضريبة القيمة المضافة) بقيمة 10 % من سعر معظم السلع والخدمات.
وفيما يتعلق بالهجرة، كشف الإحصائيات أن عدد القادمين من الخارجيتجاوز معدل المواليد كمصدر رئيسي لتعداد أستراليا.
وفشلت أستراليا في دعم أصحاب المعاش والمزارعين، بما يجعل فكرة استقبال المزيد من المهاجرين نوعا من الجنون.
ويمثل تطرف عناصرإسلامية داخل أستراليا مشكلة عميقة ليس فقط بسبب الخسائر المادية التي ينفذها الإرهابيون لكن لتاثيرها الضار أيضا على النسيج الاجتماعي للمجتمع الأسترالي.
ولا يرجى خيرا من الحكومة الحالية بقيادة مالكولم تيرنبول الذي دعا قبل أسبوعين من الانتخابات الماضية شيخا يشتهر بخطاب الكراهية على مائدة رمضان.
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